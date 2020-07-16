Коронавирус
Lenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее.
53 новости 02:35
Космос
Итальянский астронавт расскажет об опытах на МКС
Итальянский астронавт Лука Пармитано 20 июля расскажет об экспериментах на МКС, сообщает пресс-служба Итальянского космического агентства (ASI).
ИА Красная Весна 14 июля в 13:40
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Политика
Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19
Ведомства утверждают, что хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».
RT на русском 09:53
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Общество
Полунин объяснил «исчезновение» татуировки с Путиным со своей груди
Танцовщик Сергей Полунин на днях опубликовал в Instagram фото с чистой кожей и без татуировки с изображением президента России Владимира Путина на груди.
Газета.Ru 08:39
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Политика
16 июля Зеленский выступит на торжественном заседании Рады
15.10, Москва \Tochka Zрения\ 16 июля в Верховной Раде состоится торжественное заседание по случаю 30-летия принятия декларации об украинской независимости.
Tochka Zрения вчера в 09:21
Технологии
В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Planet Today 08:12
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник вчера в 06:35
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Политика
В Германии призвали снова обсуждать вступление России в НАТО
Возможность вступления России в НАТО стоит снова обсуждать, как это было в 90-х годах.
Lenta.ru 09:59
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Футбол
Газизов ответил на вопрос о Бердыеве в «Спартаке»
Газизов ушел от ответа на вопрос о Бердыеве и заявил, что тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Pravda.Ru 08:34
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Общество
Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Национальная служба новостей 01:29
Политика
Рэпера Канье Уэста зарегистрировали кандидатом в президенты США
Известный рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США.
ToDay News Ufa 09:10
Политика
Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году
Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении
Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня 01:49
Кино
Новые сериалы, которые украсят жаркие летние вечера
Телепрограмма 02:31