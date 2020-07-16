Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Аналитики оценили сроки выхода России из кризиса

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Российской экономике придется потратить четыре года на выход из кризиса

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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
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Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
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МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
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Автоспорт

Расселл и Латифи останутся в «Уильямсе» в 2021 году

Sports.ru 08:30
Шоу-бизнес

Актриса Орлова высказалась о романе Прилучного и Карпович

Мирослава Карпович — хорошая девочка, и никто не может контролировать свои чувства и предсказать, когда и к кому они появятся, заявила порталу «НьюИнформ» Марина Орлова, российская актриса театра и кино.
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене

Сотрудничество с чешской разведкой Мосгорсуд в исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на длительное сотрудничество обвиняемого с чешской разведкой, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
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ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
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Общество

Полковник ГРУ Квачков приехал к схиигумену Сергию

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, ранее осужденный за организацию мятежа и обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, прибыл в Среднеуральский женский монастырь.
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Футбол

«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя

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Появилась информация, что новая избранница юмориста обладает большой грудью и является участницей проекта "Однажды в России".
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Политика

В Крыму призвали Киев забыть о планах по возвращению полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал представителей Украины перестать вынашивать мифические планы и забыть про возвращение полуострова.
РИА Новости 09:06
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Политика

Помпео заявил, что США введут новые санкции против Nord Stream 2

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент включил газопровод Nord Stream 2 и вторую линию TurkStream в пересмотренные рекомендации, касающиеся Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.
Обзор газет 06:24
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Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

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Политика

Песков: Путин не планирует встречу с Трампом и поездку на ГА ООН

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Генассамблею ООН в Нью-Йорк и встречаться с американским лидером Дональдом Трампом.
МонаВиста 08:18
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Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
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Здоровье

Карантинные ограничения в Украине будут продлены до 31 августа

Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа.
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В миндалинах японки обнаружили живого червя после употребления сашими

После анализа крови и быстрого осмотра врачи обнаружили в её левой миндалине чёрного движущегося червя длиной 3,8 сантиметра.
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Авто

В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти

В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
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Происшествия

Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве

Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Шоу-бизнес

Хромченко удивила фанатов новым имиджем

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Путин оценил масштабы кризиса в России

Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru 07:52
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Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
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Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
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