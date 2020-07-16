Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.

Политика МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы «Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters. 126

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Общество Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене Сотрудничество с чешской разведкой Мосгорсуд в исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на длительное сотрудничество обвиняемого с чешской разведкой, передает корреспондент ТАСС. 111

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Здоровье Карантинные ограничения в Украине будут продлены до 31 августа Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа. 3