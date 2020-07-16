Коронавирус
Lenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Общество
Препарат для лечения коронавируса может появиться в аптеках в июле
Уже в июле в российские аптеки может поступить препарат "Авифавир" от коронавируса, его будут выдавать по рецепту врача.
Российская газета 07:54
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14 июля в 14:35
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
Автоспорт
Расселл и Латифи останутся в «Уильямсе» в 2021 году
Sports.ru 08:30
Шоу-бизнес
Актриса Орлова высказалась о романе Прилучного и Карпович
Мирослава Карпович — хорошая девочка, и никто не может контролировать свои чувства и предсказать, когда и к кому они появятся, заявила порталу «НьюИнформ» Марина Орлова, российская актриса театра и кино.
NewInform 08:11
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене
Сотрудничество с чешской разведкой Мосгорсуд в исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на длительное сотрудничество обвиняемого с чешской разведкой, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Общество
Полковник ГРУ Квачков приехал к схиигумену Сергию
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, ранее осужденный за организацию мятежа и обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, прибыл в Среднеуральский женский монастырь.
Московский Комсомолец 08:36
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов представил свою новую возлюбленную
Появилась информация, что новая избранница юмориста обладает большой грудью и является участницей проекта "Однажды в России".
Paparazzi.ru 07:55
Политика
В Крыму призвали Киев забыть о планах по возвращению полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал представителей Украины перестать вынашивать мифические планы и забыть про возвращение полуострова.
РИА Новости 09:06
Политика
Помпео заявил, что США введут новые санкции против Nord Stream 2
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент включил газопровод Nord Stream 2 и вторую линию TurkStream в пересмотренные рекомендации, касающиеся Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.
Обзор газет 06:24
Политика
Песков: Путин не планирует встречу с Трампом и поездку на ГА ООН
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Генассамблею ООН в Нью-Йорк и встречаться с американским лидером Дональдом Трампом.
МонаВиста 08:18
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Здоровье
Карантинные ограничения в Украине будут продлены до 31 августа
Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа.
Sng.fm вчера в 07:04
Здоровье
В миндалинах японки обнаружили живого червя после употребления сашими
После анализа крови и быстрого осмотра врачи обнаружили в её левой миндалине чёрного движущегося червя длиной 3,8 сантиметра.
UfacityNews.ru 14 июля в 08:54
Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Политика
Путин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru 07:52
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01