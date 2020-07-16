Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.

Футбол «Оренбург» вылетел из РПЛ за тур до конца сезона "Оренбург" в гостях уступил питерскому "Зениту" (1:4) и вылетел из российской Премьер-лиги (РПЛ) за тур до конца сезона-2019/20.

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 119

Политика Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2» Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений. 27

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 144

Общество Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун. 13

Политика В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках 16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса. 14

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 77

Экономика «Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. 3

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 16

Происшествия В Воронежской области в аварии с автобусом погибли два человека Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, 16 июля 2020, 17:08 — REGNUM Два человека погибли, один ранен в результате аварии с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. 1

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинения по двум делам о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк» «Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

Политика Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов. 826

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 533

Политика Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США. 1

Футбол Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч полуфинала Кубка России Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:49 — REGNUM Сергей Иванов был назначен главным тренером на матч ½ финала Кубка России между командами «Зенит» и «Спартак».

Технологии Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора. 134