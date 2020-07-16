Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Аналитики оценили сроки выхода России из кризиса

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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Общество

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Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
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Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

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В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
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Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора

Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

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Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
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Генпрокуратура утвердила обвинения по двум делам о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

«Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
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Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах

Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

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Сотрудник театра рассказал, как Карпович покоряла Прилучного

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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

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Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США

Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США.
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Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч полуфинала Кубка России

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Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали

Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
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В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции

Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
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Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
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