Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.

Экономика Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам. 7

Космос Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды. 1

Энергетика Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3% Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. 812

Происшествия Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали В отношении старшего оперуполномоченного оперативного отдела и инспектора отдела режима и надзора "Матросской тишины" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки), частью 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий), пунктом "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). 2

Кино Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания. 1

Авто Renault представит в Европе бюджетную электрическую версию кросса Нидерландское издание Auto Week поделилось патентными изображения серийного электрического хетчбэка Spring.

Политика Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома. 53

Экономика Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. 10

Энергетика Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин в рознице в июле "В июле текущего года наметилась тенденция к снижению оптовых цен на моторные топлива и росту маржинальности независимых АЗС, что должно привести к стабилизации розничных цен ввиду сокращения давления на независимую розницу и снятию социальной напряженности", - сообщил он.

Политика Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. 6

Футбол Агент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКА Будем надеяться, что Гайчу и ЦСКА удастся завоевать много трофеев вместе. Игрок очень рад заключить контракт с этим клубом.

Политика Путин не планирует встречу с Трампом на Генассамблее ООН Напомним, о желании Трампа переговорить с Путиным в рамках Генассамблеи ООН, но с глазу на глаз, вероятно, после заседания, сообщало ранее издание The Times. 41