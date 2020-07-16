Экономика
Lenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ 14:20
Армия и оружие
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:08
Космос
NASA, JAXA и Toyota создадут герметичный дом на колесах для Луны
Концепт герметичного ровера появился еще десять лет назад, тогда над ним также работали NASA и JAXA.
Популярная механика 03:26
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
Общество
Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты
Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
RT на русском 15:55
Происшествия
На Сахалине задержали активиста, собиравшего акцию в поддержку Хабаровска
Сахалин.Инфо 05:06
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
Наука
В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет
Международная команда исследователей из Японии, Гонконга и Эфиопии обнаружила редкий костяной топор, который, по их мнению, был изготовлен одним из предков человека порядка 1,4 миллиона лет назад.
Российская газета 07:46
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
LiveSport.ru 07:54
Шоу-бизнес
Стало известно, как Мирослава Карпович «приручила» Павла Прилучного
Позже Павел Прилучный даже развелся с женой после девяти лет в браке и рождения двоих чудесных детей, а недавно Карпович перебралась к возлюбленному в его особняк, где чувствует себя просто отлично.
Пятый канал 16:21
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Первую супругу и наследников популярного российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина выселили из квартиры.
Территория новостей 06:48
Происшествия
СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске
Минск, 15 июля 2020, 12:54 — REGNUM Уголовное дело по факту организации и активного участия в несогласованных протестах в столице Белоруссии, связанных с отказом Центризбиркома страны в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, возбудил белорусский Следственный комитет (СК).
REGNUM вчера в 05:54
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи Apple могут установить новые обновления iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ToDay News Ufa вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Сергей Полунин объяснил исчезновение тату с портретом Путина с груди
Портрет Путина Полунин набил на груди в 2018 году, когда получил российское гражданство.
Культуромания 09:58
Экономика
Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.
РБК 13:53
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру 09:48
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
Наука
Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий
Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com 13 июля в 13:14
Кино
Опубликованы первые кадры аниме-сериала по Dragonʼs Dogma
Киноафиша России 02:26
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Общество
Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты
На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58