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Армия и оружие В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.

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