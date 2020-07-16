Экономика
Lenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
Гаджеты
Представлена цифровая дальномерная камера Leica M10-R
Как и ожидалось, Компания Leica Camera AG представила цифровую дальномерную камеру Leica M10-R, предварительные сведения о которой появились некоторое время назад.
iXBT.com 10:49
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Шоу-бизнес
Детей Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Суд постановил, что семья утратила право пользования жильем из-за крупного долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:50
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
Гаджеты
AMD представила новую линейку процессоров Ryzen Threadripper PRO
Новая линейка AMD Ryzen Threadripper PRO удовлетворит даже самую требовательную профессиональную среду: от художников и креативщиков, разрабатывающих захватывающие дух визуальные эффекты, до архитекторов и инженеров, работающих с большими наборами данных и сложной визуализацией — все это воплощено в жизнь на самой передовой профессиональной рабочей станции в мире.
itWeek 05:41
Футбол
Геннадий Орлов предложил оставить «Оренбург» в РПЛ
Комментатор Геннадий Орлов предложил оставить «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге. «Оренбург» занял последнее место.
Чемпионат 11:08
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Футбол
Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Здоровье
«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств
Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру вчера в 13:29
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Армия и оружие
В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела
Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Ladaonline вчера в 06:33
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
Политика
Ильхам Алиев сообщил об отсутствии переговоров по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии переговорного процесса по урегулированию конфликта из-за Нагорного Карабаха, а проведение видеоконференции он назвал бессмысленными.
Комсомольская правда 11:20
Политика
Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году
Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании по федеральному бюджету поставил задачу полностью восстановить рынок труда, пострадавший в результате ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, до конца этого года, сообщается на сайте Кремля.
Общероссийский Народный Фронт 10:29
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Происшествия
В Воронежской области в аварии с автобусом погибли два человека
Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, 16 июля 2020, 17:08 — REGNUM Два человека погибли, один ранен в результате аварии с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 10:08
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Наука
Самосборку макромолекул пронаблюдали в микроскоп
Химики из Университета Тиба совместно с коллегами из Великобритании и Швейцарии впервые смогли создать и наблюдать процесс самосборки поликатенанов — соединений, состоящих из механически сцепленных молекулярных колец.
Индикатор 11:18
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Армия и оружие
В России создадут дальний перехватчик на базе МиГ-31
Генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко рассказал, что на базе истребителя МиГ-31 планируют создать перспективный дальний перехватчик ПАК ДП, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:48
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинения по двум делам о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
«Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
Парламентская газета 10:27
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса.
ТК Звезда 10:47
Армия и оружие
В Керчи заложат первые вертолетоносцы типа «Мистраль»
Симферополь, 16 июля 2020, 09:31 — REGNUM Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи, церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 02:31
Общество
Выявлены пять самых опасных по коронавирусу районов Петербурга
В Петербурге раскрыты последние данные за июнь по числу случаев заражения COVID-19 в районах города.
Gazeta.SPb 11:21
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16