Коронавирус
Lenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
ToDay News Ufa вчера в 12:36
Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Армия и оружие
Минобороны РФ успешно провело испытания спутника-инспектора
Стало известно, что в Министерстве обороны России рассказали о том, что испытаний передового космического спутника завершены успешно.
ToDay News Ufa 10:30
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Политика
Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»
Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
Деловое.ТВ 08:34
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом
В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
Киноафиша России 07:30
Армия и оружие
Кедми назвал новейшую российскую ракету «Буревестник» ужасом для США
Противоракетной обороне США нечего противопоставить новейшей российской ракете «Буревестник», заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.
ФАН 14 июля в 16:44
Кино
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в сериале "Оби-Ван Кеноби" появится Энакин Скайуокер.
Piter.tv 10:00
Политика
Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19
Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
Хоккей
Хоккеист «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом
У форварда "Авангарда" Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция, он изолирован от команды, сообщил генеральный менеджер омского хоккейного клуба Алексей Волков.
РИА Новости 08:09
Игры
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Hello Games анонсировала следующее обновление для No Man's Sky, с которым в игре появятся заброшенные космические корабли.
Игромания.ру 10:00
Общество
Профессии врача и грузчика стали самыми востребованными в России в мае
Минэкономразвития составило рейтинг самых востребованных профессий в России в мае.
Телеканал 360° 02:16
Политика
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году.
Piter.tv 09:21
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 10:42
Игры
Стали известны первые участники игровой выставки gamescom 2020
Ранее стало известно, что 28 августа в рамках выставки впервые пройдет EuroPlay Games Contest — фестиваль, представленный организаторами как «игровое Евровидение» для инди-разработчиков.
CyberSport.ru 04:31
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Футбол
«Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, если «Химки» решат играть в РПЛ
«Крылья Советов» оказались близки к вылету из Российской Премьер-Лиги после отмены матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Тамбовом» и «Сочи».
Чемпионат 10:00
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor 07:41
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
Познер отметил, что Россию можно описать словом «сложность».
News.ru 10:00
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима
По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей.
Лезги газет 00:49
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
Политика
Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме
После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru 08:41