Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Аналитики прогнозируют восстановление экономики России через четыре года

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Эксперты считают, что ВВП России полностью восстановится после пандемии к концу 2024 года

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Российской экономике придется потратить четыре года на выход из кризиса

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Аналитики подсчитали, когда Россия выйдет из кризиса

URA.Ru03:26

Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года

РБК05:01
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Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями

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Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

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Шнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

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Армия и оружие

Минобороны РФ успешно провело испытания спутника-инспектора

Стало известно, что в Министерстве обороны России рассказали о том, что испытаний передового космического спутника завершены успешно.
ToDay News Ufa 10:30
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Политика

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Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Политика

Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
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Авто

Kia представит новый кроссовер Sonet в августе

Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
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Кино

Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом

В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
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Армия и оружие

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Кино

В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер

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Piter.tv 10:00
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Политика

Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
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Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
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Общество

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Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
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Хоккей

Хоккеист «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом

У форварда "Авангарда" Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция, он изолирован от команды, сообщил генеральный менеджер омского хоккейного клуба Алексей Волков.
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Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году

Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году.
Piter.tv 09:21
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
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Ранее стало известно, что 28 августа в рамках выставки впервые пройдет EuroPlay Games Contest — фестиваль, представленный организаторами как «игровое Евровидение» для инди-разработчиков.
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После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
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