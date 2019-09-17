Экономика
Газета.RuМинфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений
Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта министерством опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
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Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens 04:55
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Авто
На заводе в Тульской области выпустили первые Haval F7x
Тарантас Ньюс вчера в 07:55
Происшествия
Суд оштрафовал дизайнера, которому росгвардейцы сломали ногу перед акцией 27 июля
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 000 руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией 27 июля.
Ведомости 07:11
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Газета.Ru вчера в 06:26
Происшествия
На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
RT на русском 02:09
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Происшествия
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
Рамблер 08:28
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) на юге Турции.
Известия 14 сентября в 19:22
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
ТК Звезда 06:48
Недвижимость
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке
«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку»,— приводит банк слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Коммерсантъ 06:39
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Интерфакс 05:09
Политика
Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России.
RT на русском 07:49
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Известия вчера в 23:26
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, что не может избавиться от бывшего мужа
Звезда эстрады Татьяна Буланова призналась, что никак не может избавиться от бывшего мужа.
OAnews вчера в 08:38
Политика
Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Армия и оружие
Началась сборка первого бомбардировщика В-21
Выпуск самолёта стартовал на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл штата Калифорния. Там же ранее собирали бомбардировщики B-2 Spirit.
Популярная механика 05:05
Авто
Объявлен старт продаж самого бюджетного седана Volkswagen Jetta
Автоконцерн Volkswagen дал старт продаж самого бюджетного седана Jetta VS5, который создан в рамках партнерства с FAW.
Народные новости вчера в 23:03
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Культура
Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Армия и оружие
ФРГ ослабит ограничения по экспорту в Эр-Рияд французских вооружений с немецкими комплектующими
Парижу и Берлину удалось договориться относительно французских поставок вооружений Эр-Рияду.
Военное обозрение 05:05