Экономика
ИзвестияНазван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России
В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода. О начале разработки данной инициативы сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект подготовил Минфин.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Автоспорт
В Формуле 2 подтвердили календарь на 2020-й
Промоутеры Формулы 2 подтвердили календарь на сезон 2020 года.
F1news.ru 06:50
Политика
Зеленский назвал свои задачи как президента
Установление мира в Донбассе и "деоккупация всех украинских территорий" являются главной миссией Владимира Зеленского как президента Украины.
Труд вчера в 08:27
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Авто
Toyota Corolla получила обновления с приходом собратьев
Конструкторы японского автомобильного бренда Toyota представили на домашнем рынке обновленный седан Corolla, а также универсал Corolla Touring.
Car.ru 06:50
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Авто
Red Bull попросила FIA проверить мотор Ferrari
Motorsport.com Russia 04:42
Политика
Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» ракету уничтожили в стратосфере
Всего в ходе отражения нападения условного противника на учениях "Центр-2019" обнаружены и перехвачены свыше 80 воздушных целей.
Российская газета 07:00
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти В понедельник утром на Московской бирже зафиксировали уверенный рост рубля к доллару и евро из-за резкого повышения цены на нефть после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Интерфакс.
Русский дедлайн вчера в 06:15
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
ТАСС 02:44
Политика
Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation
Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12
Экономика
РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК
Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.
Коммерсантъ 04:06
Политика
Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков заявил, что считает исторически справедливым возвращение Крыму прежнего названия Таврида, с учетом нынешнего привычного названия полуострова он мог бы называться Крым-Таврида.
РИА Новости 08:18
Футбол
Адвокат Кокорина рассказал о его контракте с «Зенитом»
Радио Комсомольская правда 03:42
Гаджеты
Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей
Megaobzor.com 06:09
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Происшествия
Женщина сбросила детей с моста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Политика
Патрушев: РФ и Япония создадут условия для заключения мирного договора
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном содержании мирного договора между странами Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия и Япония будут создавать условия для того, чтобы заключить мирный договор, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:52
Путешествия
Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции
Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:20
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Происшествия
Суд в Петербурге оправдал прохожего «за выбитый зуб» омоновца
Цакунова задержали — в процессе нейтрализации он якобы выбил зуб омоновцу.
Мойка78 07:53
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Газета.Ru вчера в 11:51