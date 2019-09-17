Экономика

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В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода. О начале разработки данной инициативы сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект подготовил Минфин.
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