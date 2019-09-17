с чего всё началось

С помощью новой накопительной системы россияне получат возможность за счет личных взносов обеспечить дополнительные источники формирования пенсии в структуре негосударственного пенсионного обеспечения при поддержке государства, пишет ТАСС. О разработке законопроекта стало известно в начале сентября.

Назван срок запуска новой системы накопления на пенсию в РФ

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика В Тбилиси начался антиправительственный митинг движения «Стыдно» Несколько сотен человек вышли в пятницу в Тбилиси к зданию парламента Грузии на митинг движения "Стыдно", чтобы еще раз осудить действия властей во время жесткого разгона акции протеста 20 - 21 июня, в ходе которого пострадали сотни людей.

Политика Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.

Армия и оружие Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.

Политика В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации Шхагошев объяснил, что если DW не предоставит комиссии объяснений, депутаты попросят Генпрокуратуру возбудить против СМИ административное дело или попросят МИД или Роскомнадзор, чтобы компанию "как минимум временно" лишили аккредитации, пока она не предоставит объяснений.

Общество Свалку с просроченным алкоголем и едой нашли под Красным Селом Горы бутылок со спиртным и продуктов нашли в поле неподалеку от Красного Села.

Происшествия В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.

Политика В Оренбург прибыл Владимир Путин В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.

Экономика Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.

Авто Кроссовер Duster обзавелся особым изданием Коллекция названа Black Collector, а в основу модели Dacia Duster Black Collector взята модификация Prestige новым декором.

Авто Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.

Спорт Гимнастка Дина Аверина завоевала золото ЧМ в личном многоборье Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, который проходит в Баку.

Политика Возможный уход РЖД: в Минтрансе Армении прокомментировали ситуацию Минтранс России ранее в пятницу сообщил о том, что правительство России прорабатывает возможность прекратить управление железной дорогой Армении.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Политика Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Шоу-бизнес Алексея Ягудина обвинили в пиаре на болезни Анастасии Заворотнюк На площадке собрались звездные друзья и коллеги Анастасии, среди них был коллега мужа актрисы Петра Чернышева, фигурист Алексей Ягудин.

Происшествия Умер один из браконьеров КНДР, задержанных в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на осмотровую группу российских пограничников в Японском море во вторник, четверо россиян получили ранения.

Политика Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".