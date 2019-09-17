Экономика
Русская ПланетаНазван срок запуска новой системы накопления на пенсию в РФ
С помощью новой накопительной системы россияне получат возможность за счет личных взносов обеспечить дополнительные источники формирования пенсии в структуре негосударственного пенсионного обеспечения при поддержке государства, пишет ТАСС. О разработке законопроекта стало известно в начале сентября.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
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