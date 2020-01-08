Политики вместе повернули символический вентиль газопровода. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН напомнил, что поставки российского газа по «Турецкому потоку», который открыли 8 января президенты России и Турции, начались в конце 2019 года.

Технологии «Яндекс» собрался стать мобильным оператором Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».

Технологии Twitter позволит ограничить число ответов на твит В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.