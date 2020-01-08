Общество
Национальная служба новостейНазван срок запуска второй нитки газопровода «Турецкий поток»
Политики вместе повернули символический вентиль газопровода. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН напомнил, что поставки российского газа по «Турецкому потоку», который открыли 8 января президенты России и Турции, начались в конце 2019 года.
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Назван срок запуска второй нитки газопровода «Турецкий поток»
Национальная служба новостейвчера в 10:04
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Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
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Технологии
Twitter позволит ограничить число ответов на твит
В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
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Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
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Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
Армия и оружие
Стала известна стоимость проекта «российского» Ан-124 «Руслан»
Армия и оружие
Опубликованы кадры последствий ракетной атаки Ирана на базу США
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.