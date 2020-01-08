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Национальная служба новостейНациональная служба новостейНазван срок запуска второй нитки газопровода «Турецкий поток»

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Политики вместе повернули символический вентиль газопровода. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН напомнил, что поставки российского газа по «Турецкому потоку», который открыли 8 января президенты России и Турции, начались в конце 2019 года.
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Газопровод «Турецкий поток»

РИА Новостивчера в 08:17

Назван срок запуска второй нитки газопровода «Турецкий поток»

Национальная служба новостейвчера в 10:04
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