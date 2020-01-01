Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрВ Стамбуле запустили «Турецкий поток»

В Стамбуле в торжественной обстановке запустили газопровод "Турецкий поток". В церемонии приняли участие лидеры России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии.
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Как четыре лидера открывали «Турецкий поток», но зависело все не от них

Коммерсантъвчера в 12:58

В оба газа: что даст России запуск газопровода «Турецкий поток»

Известиявчера в 13:58

Путин в среду в Стамбуле официально запустит «Турецкий поток»

Интерфакс07 января в 14:09

Церемония открытия газопровода «Турецкий поток» проходит в Стамбуле

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Путин, Эрдоган, Борисов и Вучич запустили «Турецкий поток»

Вести.Ruвчера в 08:16

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

РИА Новостивчера в 08:20

Путин и Эрдоган запустят «Турецкий поток» на церемонии 8 января

DP.RU07 января в 07:30
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Политика

В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране

В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.
РИА Новости 05:42
Политика

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
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В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
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Вратарь «Далласа» Антон Худобин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
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Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост

Стоимость нефти эталонных марок на биржах показала небольшой рост после падения 8 января. Это следует из данных портала Investing.com.
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ФК «Ростов» объявил о переходе защитника Осипенко из «Тамбова»

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«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины

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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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По словам Мирсамукова, лидерство Lada и корейских производителей в России обусловлено тем, что они смогли дооснастить свою продукцию такими опциями, как мультимедийная система, круиз контроль, климат-контроль и т.д. А новый автомобиль "Узавтосаноат", который будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов, будет превышать конкурентов, как по дизайну, так и по техническим характеристикам.
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В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
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Техническая ошибка крушения Boeing 737 маловероятна: журналист Bild развил версию с ракетой

Известный немецкий журналист Юлиан Репке, политический редактор издания Bild, решил развить тему о возможном ракетном ударе по украинскому пассажирскому самолету Boeing 737-800.
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Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей

Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
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Дриусси, Шатов, Мак и Краневиттер отправятся на первый сбор «Зенита»

Футболисты «Зенита» Себастьян Дриусси, Олег Шатов, Роберт Мак и Матиас Краневиттер полетят на первый сбор с командой, сообщает Bobsoccer.
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг ведет переговоры с «Интером». Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники.
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