Политика
ТВ ЦентрВ Стамбуле запустили «Турецкий поток»
В Стамбуле в торжественной обстановке запустили газопровод "Турецкий поток". В церемонии приняли участие лидеры России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии.
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Политика
В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране
В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.
Политика
СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге.
Здоровье
Врачи в Москве помогли родиться ребенку с огромным тромбом в пуповине
Врачи столичной клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева помогли родиться малышу с четырехкратным обвитием и 10-сантиметровым тромбом в пуповине, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Общество
В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль
В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
Армия и оружие
WP: Тегеран намеренно выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
Авто
Genesis показал внешность конкурента BMW X5
Новинка, премьера которой должна состояться в январе, составит конкуренцию BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7.
Хоккей
Голкипер «Далласа» Худобин стал второй звездой дня в НХЛ
Вратарь «Далласа» Антон Худобин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
Энергетика
Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост
Стоимость нефти эталонных марок на биржах показала небольшой рост после падения 8 января. Это следует из данных портала Investing.com.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Политика
«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины
Украина довольна условиями нового газового контракта с Россией, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авто
В Узбекистане выпустят новый автомобиль для России
По словам Мирсамукова, лидерство Lada и корейских производителей в России обусловлено тем, что они смогли дооснастить свою продукцию такими опциями, как мультимедийная система, круиз контроль, климат-контроль и т.д. А новый автомобиль "Узавтосаноат", который будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов, будет превышать конкурентов, как по дизайну, так и по техническим характеристикам.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Политика
Техническая ошибка крушения Boeing 737 маловероятна: журналист Bild развил версию с ракетой
Известный немецкий журналист Юлиан Репке, политический редактор издания Bild, решил развить тему о возможном ракетном ударе по украинскому пассажирскому самолету Boeing 737-800.
Наука
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Футбол
Дриусси, Шатов, Мак и Краневиттер отправятся на первый сбор «Зенита»
Футболисты «Зенита» Себастьян Дриусси, Олег Шатов, Роберт Мак и Матиас Краневиттер полетят на первый сбор с командой, сообщает Bobsoccer.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Футбол
Капитан «Манчестер Юнайтед» Янг ведет переговоры с «Интером»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг ведет переговоры с «Интером». Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.