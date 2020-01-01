В Стамбуле в торжественной обстановке запустили газопровод "Турецкий поток". В церемонии приняли участие лидеры России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.

Транспорт В России появится новый штраф для автомобилистов В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге.

Общество В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Авто В Узбекистане выпустят новый автомобиль для России По словам Мирсамукова, лидерство Lada и корейских производителей в России обусловлено тем, что они смогли дооснастить свою продукцию такими опциями, как мультимедийная система, круиз контроль, климат-контроль и т.д. А новый автомобиль "Узавтосаноат", который будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов, будет превышать конкурентов, как по дизайну, так и по техническим характеристикам.

Политика Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.