Футбол
ФАННазван стартовый состав сборной России на матч с Кипром
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком игроков, которые примут участие в матче отборочного турнира на чемпионат Евро-2020 против команды Кипра.
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Главный герой отбора на Евро – Дзюба, главное разочарование – Алексей Миранчук
Советский спортвчера в 15:41
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Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
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Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж для взятия города под контроль
Политическая Экспертиза вчера в 14:28
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Эрдоган поставил НАТО перед выбором между Турцией и террористами
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Самолет ВВС Канады разбился в США
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Газета.Ru вчера в 15:45
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Не делаем этого на Покров Богородицы 14 октября
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Сурков объяснил необходимость исследования путинизма
«Все может быть», — ответил он на вопрос, напишет ли сам Сурков колонку для новой рубрики издания «Путинизм».
РБК 04:19
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Комитет вручил премию банка Швеции имени Альфреда Нобеля
Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер стали лауреатами премии государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за «экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».
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В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о присоединении к России
Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницы канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС, о том, что при присоединении Крыма к России было нарушено международное право.
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Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы
5:0 – подопечные Станислава Черчесова следующим летом выступят на чемпионате Европе, матчи которого пройдут сразу в нескольких странах континента.
Родной город вчера в 14:25
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Арабская компания купит половину ТРЦ «Галерея»
Пространство открыли в 2010 году, на его строительство потратили более 500 миллионов долларов.
Телеканал Санкт-Петербург 05:41
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
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Станция «Выставочная» московского метро временно закрыта на вход
Станция московского метрополитена "Выставочная" Филевской линии временно закрыта на вход для пассажиров.
Газета.Ru 05:49
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 12 октября в 03:20
Здоровье
Минздрав России сообщил о росте смертности от отравления алкоголем
Пресс-служба Министерства здравоохранения России распространила заявление, кв котором дается оценка данным оперативного мониторинга Росстата о росте смертности в РФ от отравления алкоголем по итогам 8 месяцев 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
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Астраханец сфотографировал галактику, удаленную от земли на 3 млн световых лет
Волга вчера в 04:10
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
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В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
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Вучич на русском поблагодарил Матвиенко за позицию России по Косово
Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за поддержку Россией территориальной целостности Сербии и ее позицию по Косово и Метохии.
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В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
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Для медиков компенсация расходов по ипотеке может составить 100%
Ежемесячная компенсация расходов на оплату процентов по ипотечному кредиту тоже станет больше.
iKovrov.ru 05:50
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В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
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