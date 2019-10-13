Футбол
ФАННазван стартовый состав сборной России на матч с Кипром
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком игроков, которые примут участие в матче отборочного турнира на чемпионат Евро-2020 против команды Кипра.
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Тренерский штаб сборной России опубликовал стартовый состав команды на матч восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Кипра.РБКвчера в 11:32
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