Футбол
iReactorОпубликовано видео первого гола сборной России в матче против Кипра
Мяч, забитый россиянином, выступающим в составе испанской «Валенсии», в ворота команды Кипра уже опубликован на YouTube. Артем Дзюба, Денис Черышев и Александр Головин вышли на поле в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
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с чего всё началось
Тренерский штаб сборной России опубликовал стартовый состав команды на матч восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Кипра.РБК11:32
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Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
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