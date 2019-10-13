с чего всё началось

Мяч, забитый россиянином, выступающим в составе испанской «Валенсии», в ворота команды Кипра уже опубликован на YouTube. Артем Дзюба, Денис Черышев и Александр Головин вышли на поле в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

Футбол Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.

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