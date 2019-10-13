Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком игроков, которые примут участие в матче отборочного турнира на чемпионат Евро-2020 против команды Кипра.

Назван стартовый состав сборной России на матч с Кипром

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