Футбол
ФАННазван стартовый состав сборной России на матч с Кипром
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком игроков, которые примут участие в матче отборочного турнира на чемпионат Евро-2020 против команды Кипра.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
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Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
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Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".
Футбол
Оздоев удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром
Сборная России забила второй мяч в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
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Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
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Путин уверен, что ситуация в Ливии дестабилизирует Ближний Восток
Российский президент Владимир Путин заявил, что после военных операций 2011 года в Ливии сбылись предупреждения свергнутого и убитого экс-лидера страны Муаммара Каддафи.
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
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Единоборства
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Несколько часов назад завершилось шоу UFC Fight Night 161. В главном бою шоу Йоанна Енджейчик встречалась с Мишель Уотерсон.
Политика
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Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
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Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
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В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Армия и оружие
Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
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Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.