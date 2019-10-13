Футбол

ФАНФАННазван стартовый состав сборной России на матч с Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком игроков, которые примут участие в матче отборочного турнира на чемпионат Евро-2020 против команды Кипра.
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Вести.UZ09:55
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