Тренерский штаб сборной России по футболу озвучил состав команды на предстоящий матч с Шотландией. С первых минут на поле появятся зенитовцы Артем Дзюба, Юрий Жирков и Магомед Оздоев.

Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

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