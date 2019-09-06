Футбол

Экономика сегодняЭкономика сегодняНазван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 1
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Тренерский штаб сборной России по футболу озвучил состав команды на предстоящий матч с Шотландией. С первых минут на поле появятся зенитовцы Артем Дзюба, Юрий Жирков и Магомед Оздоев.
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