Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии.

Черчесов назвал стартовый состав сборной России на игру с Шотландией

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