Футбол

Российская газетаРоссийская газетаНазван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Россия — Шотландия — 4:0. Видеообзор

Sport24.ru17:23

Черышев во второй раз в году начнет матч сборной в запасе

Спорт день за днем13:51

Лучшая сборная России!

Спорт-Экспресс17:15

Черчесов назвал стартовый состав сборной России на игру с Шотландией

Sportbox.RU13:23

Россия — Шотландия: составы команд на матч 7-го тура отбора Евро-2020

Чемпионат13:21

Назван стартовый состав сборной Шотландии на матч против команды России

РИА Новости13:39

Дзюба и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч с шотландцами

ТАСС Спорт13:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

РБК 19:14
Общество

Санитарки онкодиспансера в Петербурге пожаловались на низкую зарплату

Санитарки петербургского городского онкологического диспансера рассказали о низких зарплатах: уже год, как им отменили доплаты, и они получают 24 тыс. рублей в месяц, выполняя при этом работу и за других сотрудников.
Znak.com вчера в 18:02
Футбол

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в матче отбора Евро-2020

Ранее сборные России и Шотландии объявили составы на матч отбора Евро-2020.
Газета.Ru 16:38
Теннис

Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Китае

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Шанхае под третьим номером, преодолел барьер третьего круга.
Вести.Ru 03:04
Политика

Зеленский назвал условия встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможна встреча глав Украины и России и прекращение войны в Донбассе.
Телеканал 360° 04:38
Единоборства

Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
Sports.ru 03:14
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Политика

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Киберспорт

В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal

Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Политика

МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе

По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
Политика

Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы

В Национальной ассамблее народной власти Кубы в четверг состоялась внеочередная сессия, на которой на новую для этой страны должность президента страны избрали Мигеля Диаса-Канеля, сообщает агентство EFE.
Интерфакс 15:12
Шоу-бизнес

Бочкарева из-за скандала с наркотиками лишилась театральной студии

Студия актерского мастерства Натальи Бочкаревой располагалась в здании Института мировых цивилизаций.
RuNews24.ru 11:08
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру вчера в 17:00
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Спорт

Гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.
Вести.Ru 12:27
Политика

Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Кино

Продюсер фильма «Тайна печати дракона» назвал причину провала картины

iReactor вчера в 03:06
Футбол

«Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско пока не дал окончательный ответ руководству «Спартака» на предложение возглавить команду после ухода Олега Кононова.
Спорт-Экспресс 15:41
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Здоровье

Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья

Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. В России он впервые был введен в 2002 году.
Каменский рабочий 07:57
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

Австрийский писатель Петер Хандке удостоен Нобелевской премии в области литературы за 2019 год.
REGNUM 07:35
Общество

ОКБ «Миля» и «Камова» объединят к 2022 году

Как сообщает ТАСС, конструкторское бюро «Миля» и ОКБ «Камов» к 2022 году будут объединены в Национальный центр вертолётостроения.
Московский Комсомолец 18:50
Музыка

Правительство введет маркировку музыкальных инструментов для их вывоза

Премьер пояснил, что предполагается введение уникальных меток - химических и радиочастотных, - которые позволят проще идентифицировать музыкальные инструменты, проверяя разрешение на временный вывоз.
ТАСС 08:04
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Происшествия

В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество

Российская газета 09:49
Культура

Солнцев предрек провал новому шоу Бузовой и Батрутдинова

OAnews 12:09
Политика

Путин предупредил о росте числа школьников в России

Число школьников в ближайшие годы значительно вырастет, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 10 октября.
Красная весна 14:28
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика

Названа длительность пресс-марафона Зеленского

Газета.Ru 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное