Экономика
Lenta.ruНазван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
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Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Газета DAILY вчера в 14:51
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил Лизу и Гарри Галкиных с днем рождения
Игорь Николаев опубликовал в своем аккаунте Instagram пост, в котором поздравил Лизу и Гарри Галкиных с днем рождения.
Территория новостей 12:00
Общество
Продолжительность жизни в России за 120 лет увеличилась в 2,5 раза - Росстат
Продолжительность жизни в России за последние 120 лет выросла почти в 2,5 раза — с 30 до 73 лет, сообщает Росстат.
ПРАЙМ 20:25
Культура
Родственника Анастасии Волочковой кинули на "Голосе. 60+"
Коснулся он Владимира Козырева, близкого друга Анастасии Волочковой.
Собеседник вчера в 13:06
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Культура
Шоу «Холостяк» впервые завершилось помолвкой двух девушек
Участница шоу «Холостяк в раю» Деми Барнетт бросила своего партнёра по проекту Дерека Пета и сделала предложение девушке по имени Кристиан Хаггерти.
News.ru 09:46
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, заявил, что превосходство альянса над Россией утрачено.
РБК 19:40
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Футбол
Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»
Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
Srnsk 16:27
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru 20:37
Технологии
TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ
Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru 10:57
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:50
Армия и оружие
В США нашли у России танк мощнее «Арматы»
Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru 17:19
Футбол
Братья Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО
После выхода на свободу ожидается, что Павел Мамаев продолжит играть за клуб «Краснодар», контракт с которым ещё не истёк.
Go31.ru вчера в 03:03
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
В августе 2019 года, по данным мониторинга инфляционных ожиданий, 33% респондентов оценили рост цен в магазинах как высокий, а 39% опрошенных сочли его умеренным.
РБК 17:02
Шоу-бизнес
«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность
Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru 14:00
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39
Армия и оружие
В Киеве назвали размещение военных в Донбассе «идеальным» вариантом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.
РИА Новости 09:35
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.
Ньюс-НН 12:30
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57