Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Экономика и жизнь

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