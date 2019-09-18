Экономика
Lenta.ruНазван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
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Происшествия
Омичка прострелила себе голову во время селфи
Московский Комсомолец 03:18
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Армия и оружие
Рогозин назвал число российских спутников в космосе
RT на русском 09:07
Политика
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
РИА Новости 09:30
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Политика
МИД Украины поделился «формулой Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о "формуле Зеленского" по которой политический деятель намерен завершить войну в Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 02:56
Армия и оружие
Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов
Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна вчера в 12:57
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Политика
В ЛНР прокомментировали отказ Украины подписать «формулу Штайнмайера»
Уполномоченный представитель Луганской народной республики, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что отказ украинской стороны подписать текст "формулы Штайнмайера" поставил под угрозу срыва саммит "нормандской четверки", а также процесс разведения сил и средств в зоне конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 10:27
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Политика
«Дима, отдай»: Путин пошутил про бюрократию
Российский президент Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.
Российская газета 07:29
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Ранее продюсер Александр Роднянский рассказал, что свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась во вторник, 17 сентября, в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 07:55
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском вчера в 07:39
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Происшествия
Сбой произошел на серой ветке московского метро
На участке серой ветки московского метро перестали ходить поезда. Об этом сообщается на странице метрополитена столицы в твиттере.
Газета.Ru 10:42
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Экономика
В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты
Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
REGNUM 10:39
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
Украинских депутатов осадили в ОБСЕ из-за представителей Крыма
Член украинской делегации сегодня дважды попытался лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека.
Утро.ru 16 сентября в 13:03
Шоу-бизнес
Низовская обозначила роль Куликовой в своем разводе с Кудрявцевым
Телепрограмма 09:36
Авто
В Петербурге вырастет плата за эвакуацию на штрафстоянки
С будущего года базовый тариф на эвакуацию легковых автомобилей в Петербурге вырастет. увеличится и тариф для пребывания транспортных средств на автостоянке.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:36
Происшествия
В Киеве мужчина угрожает взорвать мост
Мужчина на мосту в Киеве угрожает взорвать его, проводится спецоперация, дело квалифицировано как подготовка теракта, заявил глава киевской полиции.
РИА Новости 10:44