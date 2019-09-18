Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
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С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

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Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане

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В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Уже известны стартовые составы.
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В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
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СК завел два дела против учредителя Мурманского морского пароходства

Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства (ММП), говорится на сайте СК.
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