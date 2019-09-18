Экономика
Lenta.ruНазван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 09:14, Вашингтон
Спорт
Российскую биатлонистку Васильеву дисквалифицировали за допинг
Совершенно секретно 07:51
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Киев не стал подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»
Представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 09:14
Общество
Названы профессии, готовые перейти на четырехдневную рабочую неделю
Эксперты назвали профессии, готовые перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Дни24 05:03
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
Здоровье
Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака
Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.
РИА Новости 08:55
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Авто
Численность автопарка России превысила 52 млн машин
Специалисты «Автостат» отмечают, что из общего числа транспортных средств в России доля легковушек составила 84%, что в числовом выражении соответствует 44,1 млн единиц.
SpeedMe 07:55
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем
Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Шоу-бизнес
Палату Анастасии Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату актрисы Анастасии Заворотнюк в частной московской больнице взяли под круглосуточную охрану.
Дни24 07:12
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий вчера в 09:14
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.
Lenta.ru 05:50
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru вчера в 00:53
Армия и оружие
В Германии начало работу новое командование НАТО
Новое командование НАТО начало работу в городе Ульм в Германии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.
ТАСС вчера в 14:59