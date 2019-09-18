Экономика
Lenta.ruНазван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:23, Вашингтон
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Letnews.ru 16 сентября в 04:56
Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ вчера в 02:32
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Футбол
Гвардиола приобрел жилье на Украине
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Газета.Ru 01:08
Общество
Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях
Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02
Армия и оружие
В Саудовской Аравии нашли доказательства вины Ирана за атаку на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии пообещало представить свидетельства причастности Ирана к атаке на ключевые нефтяные объекты королевства.
Известия 03:37
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 16 сентября в 12:12
Армия и оружие
Пентагон обнаружил признаки причастности Ирана к атаке дронов
В результате атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%, что в понедельник, 16 сентября, привело к росту мировых цен примерно на 20%.
РБК вчера в 20:19
Общество
У администрации президента начались пикеты в поддержку Павла Устинова
В Москве у здания администрации президента начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам колонии.
Дождь 04:05
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Наука
Робота из мышц и нейронов научили плавать под действием света
В 2016 году американские ученые создали ската на основе модифицированных клеток мышц, способных сокращаться под действием света.
N+1 вчера в 11:59
Недвижимость
Количество сделок со вторичным жильем в Москве упало за месяц на 15%
В августе 2019 года в Москве зафиксировано 10 683 сделки перехода прав на вторичном рынке жилья.
РБК 02:41
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов
Встреча прошла в Лионе на стадионе Стад де Люмьер и завершилась вничью 1:1. Счет в игре на 41-й минуте открыл нападающий Зенита Сердар Азмун, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Советский спорт вчера в 14:46
Политика
Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада
Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Российская газета вчера в 17:04
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Волейбол
Женская сборная России победила Корею на Кубке мира
Спорт-Экспресс 01:03
Политика
Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России
Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Политика
Сноуден заявил о попытках ФСБ завербовать его после приезда в Россию
Бывший сотрудник агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден в своей книге Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история») рассказал, что российские спецслужбы пытались завербовать его в 2013 году, пишет «РИА Новости».
РБК 04:15