Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
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Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

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В России назвали уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

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Стало известно, на какую сумму могут прожить пенсионеры

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Эксперты назвали уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

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Сколько надо зарабатывать, чтобы жить комфортно на пенсии - исследования российского банка

Южный Федеральный03:38
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Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta

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Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру

Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
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Apple запустила игровой сервис Arcade

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НАК раскрыл детали спецоперации в Кабардино-Балкарии

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Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
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В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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Общество

Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях

Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02
Армия и оружие

В Саудовской Аравии нашли доказательства вины Ирана за атаку на НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии пообещало представить свидетельства причастности Ирана к атаке на ключевые нефтяные объекты королевства.
Известия 03:37
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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 00:38
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На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 16 сентября в 12:12
Армия и оружие

Пентагон обнаружил признаки причастности Ирана к атаке дронов

В результате атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%, что в понедельник, 16 сентября, привело к росту мировых цен примерно на 20%.
РБК вчера в 20:19
Общество

У администрации президента начались пикеты в поддержку Павла Устинова

В Москве у здания администрации президента начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам колонии.
Дождь 04:05
Происшествия

Заместителя Кличко избили в Киеве

Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Происшествия

Главврач детской больницы уволен после избиения заведующей в Астрахани

Газета.Ru 03:49
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Наука

Робота из мышц и нейронов научили плавать под действием света

В 2016 году американские ученые создали ската на основе модифицированных клеток мышц, способных сокращаться под действием света.
N+1 вчера в 11:59
Недвижимость

Количество сделок со вторичным жильем в Москве упало за месяц на 15%

В августе 2019 года в Москве зафиксировано 10 683 сделки перехода прав на вторичном рынке жилья.
РБК 02:41
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов

Встреча прошла в Лионе на стадионе Стад де Люмьер и завершилась вничью 1:1. Счет в игре на 41-й минуте открыл нападающий Зенита Сердар Азмун, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Советский спорт вчера в 14:46
Политика

Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада

Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Российская газета вчера в 17:04
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Волейбол

Женская сборная России победила Корею на Кубке мира

Спорт-Экспресс 01:03
Политика

Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России

Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Политика

Сноуден заявил о попытках ФСБ завербовать его после приезда в Россию

Бывший сотрудник агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден в своей книге Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история») рассказал, что российские спецслужбы пытались завербовать его в 2013 году, пишет «РИА Новости».
РБК 04:15
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