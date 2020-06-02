Экономика
АМИТЕЛНазван уровень падения реальных доходов россиян в 2020 году
Реальные доходы россиян в 2020 году сократятся на 5,2%, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование Института народохозяйственного прогнозирования. Как отмечается в отчете, это рекордный показатель, который не фиксировали со времен кризиса 1998 года.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%.Известиявчера в 17:01
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В РАН предупредили о самом серьезном снижении реальных доходов с 1998 года
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