Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%.

с чего всё началось

Реальные доходы россиян в 2020 году сократятся на 5,2%, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование Института народохозяйственного прогнозирования. Как отмечается в отчете, это рекордный показатель, который не фиксировали со времен кризиса 1998 года.

Назван уровень падения реальных доходов россиян в 2020 году

Гаджеты Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев. 65

Политика Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России. 824

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 1,9K

Политика В России 1 июля объявят выходным днём В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию. 557

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 365

Общество В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. 56

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Авто Новый Porsche 911 Targa получил первую спецверсию Цвет кузова 911 Targa 4S Heritage Design Edition по умолчанию имеет красный оттенок Cherry Metallic, который дополнили белой гоночной графикой.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Общество В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости. 60