Экономика
REGNUMНацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины. Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года.
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Минобороны показало видео перевооружения ракетного полка на «Ярс»
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Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
По словам очевидцев, Наргиз вышла на сцену с бутылкой крепкого алкоголя и стала жаловаться на проблемы, предупредив, что многие зрители уйдут из зала.
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Газета.Ru вчера в 10:21
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
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Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
ТАСС вчера в 19:45
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В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
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Известия вчера в 08:40
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
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Мужчина убил шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара
Следственный комитет Ненецкого автономного округа сообщает, что днем 31 октября в городе Нарьян-Маре мужчина убил шестилетнего мальчика.
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В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету
Позже ученые сообщили, что данное космическое тело может отвоевать у Цереры "звание" самой карликовой планеты в Солнечной системе.
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Пользователей Android атаковал новый вирус
Вирус атаковал уже более 45 тысяч смартфонов. Больше всего пострадали жители России, США и Индии.
Piter.tv 03:42
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
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«Ливерпуль» ведет переговоры с руководством Английской футбольной лиги об условиях участия клуба в Кубке лиги и в клубном чемпионате мира.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес на рассмотрение Законодательного собрания региона кандидатуру председателя регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Антона Шарпилова на пост уполномоченного по правам человека в регионе.
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Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
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Кино
Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
Дни24 30 октября в 06:24
Общество
Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде
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Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
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