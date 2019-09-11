Глава минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об ущербе сельскому хозяйству от чрезвычайных ситуаций в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Назван ущерб сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году

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