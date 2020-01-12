Политика
REGNUMНазван вероятный и. о. президента Абхазии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
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Общество
СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Наука
Создали слиток золота из пластика
Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
Общество
Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января
Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Футбол
«Малага» уволила главного тренера из-за интимного видео
Главный тренер «Малаги» Виктора Санчеса дель Амо отправлен в отставку из-за секс-скандала.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Авто
В Euro NCAP определили самые безопасные автомобили 2019 года
Авто
Какие новинки подготовит АвтоВАЗ в 2020 году
В 2019 году «АвтоВАЗ» регулярно радовал новинками – в линейке LADA появились спорт-седан Vesta Sport, кросс-универсал Granta Cross, «драйверская» Granta Drive Active, а также XRay Cross и Vesta с вариатором.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании. В финальном матче турнира "королевский клуб" одолел в серии пенальти "Атлетико".
Авто
Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП
Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Космос
Роскосмос выделит восемь миллиардов рублей на корабль «Орёл»
Госкорпорация Роскосмос намерена потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного корабля нового поколения «Орёл».
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Экономика
Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице
На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тыс.
Политика
МИД Ирана призвал Трампа не позорить персидский язык
У себя в Twitter он написал, что руки Трампа запачканы угрозами, санкциями и террором в отношении народа Ирана.
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным
Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Футбол
Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Общество
FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault
Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.