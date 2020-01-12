Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.

Назван вероятный и. о. президента Абхазии

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