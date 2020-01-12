Политика

REGNUMREGNUMНазван вероятный и. о. президента Абхазии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
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Парламент Абхазии сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об отставке Рауля Хаджимбы с поста президента

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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