Политика
REGNUMНазван вероятный и. о. президента Абхазии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
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Экономика
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов.
Экономика
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли: «Я больше не имею права на ошибку»
Актриса приурочила жизнь с "чистого листа" к началу нового 2020 года и считает, что опыт предыдущих неудач поможет ей не сбиться с верного пути.
Космос
В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты
Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.
Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Происшествия
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва
Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января
Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
Кино
Фильм «1917» возглавил американский прокат
В американском прокате сменился лидер.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Шоу-бизнес
Алена Винницкая попала в психбольницу после ухода из «ВИА Гры»
После ухода из коллектива артистка боролась с депрессией. 45-летняя Алена Винницкая была солисткой первого состава группы «ВИА Гра».
Происшествия
Следствие назвало причину крушения SSJ-100 в Шереметьево
Причиной крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево стали действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова.
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Общество
В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови
"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра.
Фигурное катание
СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Киберспорт
DkPhobos: «Команда Энви сделала Gambit 3-4 подарка»
Казалось, что команда Pandas была сильнее все-таки по драфту.
Кино
Танцор из Заринска снялся в фильме Бондарчука «Вторжение»
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах
Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Наука
«Молекулярные швейцары» указали путь к лечению ожирения
Футбол
«Реал» выиграл Суперкубок Испании
"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Хоккей
Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»
Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Автоспорт
Команда «Камаз-мастер» заняла весь пьедестал на этапе ралли «Дакар»
Седьмой этап ралли-рейда "Дакар" завершился триумфом для российской команды "Камаз-мастер": три экипажа команды заняли первые три места по итогам этапа, сообщает ТАСС.
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.