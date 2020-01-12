Политика

REGNUMREGNUMНазван вероятный и. о. президента Абхазии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
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Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии, чтобы, по его же словам, не допустить раскола в обществе

Эхо Москвы19:03

Парламент Абхазии рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке в понедельник

Интерфакс13:19

Лидер абхазской оппозиции предположил, кто станет и.о. президента

РИА Новости13:59

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Sputnik Абхазия13:27

Президент Абхазии ушёл в отставку

RT на русском16:28

Премьер Абхазии оценил возможность своего назначения на пост и. о. президента

Известия14:16

Парламент Абхазии рассмотрит вопрос об отставке Хаджимбы с поста президента страны

ТАСС16:05
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Армия и оружие

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REGNUM 14:07
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Вести.Ru 11:35
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Армия и оружие

Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США

Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
Известия вчера в 21:30
Кино

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Шоу-бизнес

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Причиной крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево стали действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова.
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США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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