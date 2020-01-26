Общество
RT на русскомНазван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Футбол
Игрок юношеской сборной России перешёл в испанский «Вильярреал»
В официальной заявке РФС на сбор юношеской команды подтверждается, что защитник теперь будет выступать в испанском клубе.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Наука
Учёные из России и Германии «рассчитали маршрут» для поисков новой физики
Учёные много десятилетий надеются обнаружить какое-нибудь явление, не укладывающееся в рамки известной физики элементарных частиц.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Политика
Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В одном из многоэтажных домов на улице Гамидова В Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Происшествия
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Общество
В Великобритании показали посвященную Brexit монету
Уточняется, что тогда же около трех миллионов монет, посвященных Brexit, поступят в банки, магазины и почтовые отделения по всей стране.
Хоккей
«Авангард» и «Йокерит» гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ
Хельсинкский «Йокерит» и омский «Авангард» гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ после побед в матчах регулярки 26 января.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Биатлон
Сборная России обновила антирекорд, проведя 26 гонок без медалей
Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд в рамках Кубка мира, не сумев завоевать медали в 26-й гонке подряд.
Фигурное катание
Фигуристки Трусова, Косторная и Щербакова отказались от участия в ЮЧМ
Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная не собираются участвовать в юниорском чемпионате мира 2020 года в Таллине.
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
Песков: решение об отставке правительства принял Медведев
Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято самим кабинетом министров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Здоровье
В Китае начали разработку вакцины от нового коронавируса
Китайские ученые начали работу на вакциной, которая должна защитить от нового типа коронавируса.
Происшествия
Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
Спорт
Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Наука
Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей
Общество
Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения
При проведении оптимизации в сфере здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Происшествия
Убившая своих детей жительница Пермского края умерла в больнице
В Пермском крае скончалась 32-летняя жительница Кудымкара, которая убила своих детей. и затем пыталась покончить с собой.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.