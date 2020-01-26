Общество

RT на русскомRT на русскомНазван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
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