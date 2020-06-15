Финансы
Соловей.ИнфоНазван вероятный на конец года курс доллара
«При средней цене на нефть по году около 50 долларов за баррель и наших оценках курса в 66 рублей за доллар на конец года дефицит составит около 5% ВВП», - заявил специалист.
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Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.РИА Новости14 июня в 22:00
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