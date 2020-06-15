Финансы

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоНазван вероятный на конец года курс доллара

«При средней цене на нефть по году около 50 долларов за баррель и наших оценках курса в 66 рублей за доллар на конец года дефицит составит около 5% ВВП», - заявил специалист.
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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новости14 июня в 22:00

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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец 2020 года

Москва 2415 июня в 02:36

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известия14 июня в 23:45

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русском15 июня в 02:08

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Lenta.ru15 июня в 00:52

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правда15 июня в 02:12

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВ14 июня в 20:17

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

ПРАЙМ14 июня в 20:15
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
50
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Наука

Создана программа для поиска родственных связей между животными

Live24 вчера в 03:30
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Армия и оружие

WP сообщила о затягивании Пентагоном сокращения группировки в Германии

Министерство обороны США намеренно затягивает исполнение решения президента Дональда Трампа о сокращении военной группировки в Германии, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
РБК 02:50
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
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Энергетика

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК 15 июня в 08:07
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Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Газета.Ru вчера в 14:03
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,2K
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
216
Общество

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
216
Общество

«Ростелеком» вложит $500 млн в линию транзита трафика из Европы в Азию

«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи для транзита трафика из Европы в Азию под рабочим названием ТЕА NEXT, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 03:00
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Экономика

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
1,2K
Общество

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Политика

Россия передала тест-системы на коронавирус почти 30 странам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала февраля Россия передала около 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса почти 30 странам мира.
RT на русском 04:26
Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
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Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
1,7K
Общество

После жары в Москве резко похолодает

Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.
Вести.Ru 03:34
94
Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости вчера в 04:58
486
Политика

В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль вчера в 07:56
305
Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
26
Политика

Путин отреагировал на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции, не согласившись с тем, что они приведут к диктатуре и олигархическому правлению.
Татар-информ 14 июня в 11:20
9,4K
Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 15 июня в 05:20
1,2K
Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 00:47
4
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,1K
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
496
Происшествия

После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
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Экономика

Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

В конце мая Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК 04:36
7
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
66
Политика

Россиянина задержали в Грузии по делу о подготовке убийства

Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала гражданина России в рамках дела о подготовке убийства, сообщило ведомство на своём сайте.
Право.ру вчера в 07:40
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