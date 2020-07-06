Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНазван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым. Он назвал недавнее заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову "политической бравадой".
Читать в источнике
Комментировать122
с чего всё началось

Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на удар Украины по Крыму

Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа объявил о подготовке к полномасштабным военным действиям против России. Он отметил, что Киев готов «вернуть» Крым, и предупредил о многочисленных потерях среди «воинов и гражданского населения».
Вечерняя Москва06:24

Подробнее о событии

Военный эксперт рассказал, какие потери понесет Украина в случае атаки на Крым

ФАН14:48

Выяснилось, чем ответит Россия в случае удара Украины по Крыму

URA.Ru13:44

Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на удар Украины по Крыму

Московский Комсомолец08:37

Военный эксперт представил сценарий ответного удара РФ по Украине

News.ru13:19

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

РИА Новости13:02

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Киева по Крыму

Газета.Ru13:39

Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на удар Украины по Крыму

Вечерняя Москва06:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров

Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.
РБК 13:59
3
Происшествия

МЧС опровергло падение легкомоторного самолета в Нижегородской области

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что получили информацию о падении легкомоторного самолета, она поступила от диспетчерской службы Дзержинска.
РБК 14:40
9
Авто

УАЗ выпустил топливозаправщик на базе УАЗ «Профи»

Автоновости дня 03:40
Политика

Лондон объявил о введении персональных санкций против 25 россиян

Еще 25 россиян попали под санкции в связи с "делом Магнитского".
Вести.Ru 11:35
1,8K
Технологии

Опрос намекнул на предполагаемую стоимость PlayStation 5, но пользователи решили, что она слишком хороша

Один из пользователей форума Reddit рассказал, что недавно проходил опрос от компании Nielsen, который намекнул на предположительную стоимость новой домашней игровой консоли PlayStation 5. К слову, на самом форуме модераторы ветку решили потереть, но Интернет всё помнит.
3DNews 12:47
Общество

Обвинившая фотографа Тарантино в изнасиловании модель попала на допрос

SM News 05:53
3
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
289
Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
152
Происшествия

Причиной потопа на улице Фучика в Казани стало повреждение водопровода

Причиной потопа на улице Фучика в Казани стало повреждение водопровода.
Татар-информ 13:03
3
Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 11:34
106
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
243
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
628
Футбол

«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд

Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV 14:05
2
Наука

Раскрыта смертельная опасность заражения коронавирусом

Ученые из Британии обнаружили пять генетических мутаций, которые повышают риск летального исхода у больных COVID-19 до 13 раз.
ToDay News Ufa 10:01
8
Общество

Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ

News.ru 04 июля в 08:22
49
Игры

Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля

Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ 11:05
2
Игры

Ice-Pick Lodge анонсировала три новые игры — все для смартфонов

Команда сократилась до 4-5 сотрудников, после чего началась работы над небольшими играми для смартфонов.
Игромания.ру 14:26
Спорт

Во время ивента Ubisoft Forward пройдет раздача Watch Dogs 2

Студия пообещала рассказать об Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и других тайтлах, а также анонсировала раздачу бесплатных копий Watch Dogs 2. Ubisoft Forward начнется с пре-шоу 12 июля в 21:30 мск — во время этого сегмента разработчики сыграют в Trackmania и поделятся новостями о Just Dance 2020, The Division 2 и Ghost Recon: Breakpoint.
CyberSport.ru 13:04
Политика

В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля

О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
КП - Донецк 09:58
Политика

Трампа предупредили о знании английского языка Путиным

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер сообщил президенту США о том, что Владимир Путин владеет английским языком, несмотря на то, что использует этот навык крайне редко.
Live24 07:58
13
Киберспорт

Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

Российская газета 10:11
9
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
204
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
1,8K
Политика

России и США не удалось сблизить позиции по Договору по открытому небу

Коммерсантъ 12:34
5
Футбол

В «Монако» может появиться второй российский легионер

Если монегаски останутся довольны просмотром российского футболиста, то Митрюшкин станет одноклубником Александра Головина.
Вести.Ru 14:36
Авто

Компания Mazda рассекретила 231-сильную полноприводную Mazda 3

Новые автомобили 06:46
Общество

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

РИА Новости 11:51
152
Общество

В Брянской области начали второй этап снятия ограничений

"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:49
26
Политика

Трампа обвинили в помощи распространению коронавируса

Американский президент Дональд Трамп усугубляет ситуацию с коронавирусом. Такое мнение выразил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
URA.Ru 14:50
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
599
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное