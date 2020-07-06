Сигналом к обострению станет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. О том, на что действительно способна Украина, «Вечерняя Москва» спросила у военного эксперта Юрия Кнутова. Кнутов сомневается, что у Украины есть потенциал для ведения войны с Россией.

с чего всё началось

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым. Он назвал недавнее заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову "политической бравадой".

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

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