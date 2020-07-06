Армия и оружие
РИА НовостиНазван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым. Он назвал недавнее заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову "политической бравадой".
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с чего всё началось
Сигналом к обострению станет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. О том, на что действительно способна Украина, «Вечерняя Москва» спросила у военного эксперта Юрия Кнутова. Кнутов сомневается, что у Украины есть потенциал для ведения войны с Россией.Вечерняя Москва06:24
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Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
Политика
Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии
Депутаты Госдумы призвали своих коллег в парламенте Турции предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Экономика
«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС 13:30
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было
Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
Экономика
Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля
Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По заявлению кардиолога и терапевта Ирины Мурадян, витамин D играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов, передает РИА Новости.
Инфорос 06:24
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
Политика
Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%
Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
Транспорт
На Кубани построят трассу Джубга-Сочи в обход населенных пунктов
В Краснодарском крае планируется строительство трассы Джубга-Сочи в обход населенных пунктов.
Южный автомобиль 13:43
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Спорт
Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства
Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.
RT на русском 09:47
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»
Московский "Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к хавбеку бразильского "Гремио" Виктору Бобсину. Об этом сообщает Calciomercato.
Газета.Ru 12:35
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Футбол
Бывший вратарь «Спартака» тренируется с «Монако»
Бывший вратарь «Спартака» и юношеской сборной России Антон Митрюшкин проводит летние сборы в составе «Монако».
Спорт день за днем 15:29
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
Политика
Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.
CT news 08:45
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Общество
Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ
News.ru 04 июля в 08:22
Происшествия
В Калининграде задержали мужчину, сообщившего о «минировании» двух торговых центров
По подозрению в совершении ложного звонка с угрозой полицией задержан житель Калининграда, сообщили журналистам в понедельник пресс-службах правительства области и областного УМВД.
ТАСС 16:15
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Общество
Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут
Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в продажу на собственном сайте новый товар - ярко-красные шорты из атласной ткани.
Моллы.Ru 08:31
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru вчера в 08:38
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16