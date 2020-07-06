Армия и оружие
РИА НовостиНазван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым. Он назвал недавнее заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову "политической бравадой".
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с чего всё началось
Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа объявил о подготовке к полномасштабным военным действиям против России. Он отметил, что Киев готов «вернуть» Крым, и предупредил о многочисленных потерях среди «воинов и гражданского населения».Вечерняя Москва06:24
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Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Общество
День Петра и Февронии онлайн отметят в библиотеке №151
День семьи, любви и верности отметят 8 июля в библиотеке №151.
Южные горизонты 04:10
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Политика
Лондон вводит санкции по делу о смерти Магнитского
Власти Великобритании утвердят список лиц из России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции.
Городовой 04:14
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Общество
В Приамурье число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 16
Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 16 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:49
Экономика
«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС 13:30
Кино
Первый канал покажет двухсерийный фильм Гарика Сукачева
«Сегодня на Первом канале в 23:25 состоится долгожданная премьера первой серии фильма Гарика Сукачева „То, что во мне“, снятого 4 года назад на Алтае».
Телеканал 360° 05:10
Игры
На Nacon Connect анонсируют четыре игры
Издатель Nacon опубликовал информацию о грядущем ивенте Nacon Connect, в рамках которого представят уже известные тайтлы и анонсируют четыре новых.
Srnsk 19:50
Общество
США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом
Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации.
РИА Новости 14:17
Здоровье
Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи
Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.
НГС.Кемерово 21:00
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Музыка, написанная Морриконе, прозвучала в более чем 500 кинолентах. Он считался одним из самых гениальных композиторов современности.
CT news 09:03
Происшествия
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun.
РИА Новости 21:17
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Технологии
Участник опроса Nielsen раскрыл низкую цену на PS5
Несколько месяцев активно появлялись слухи и предположения о том, что PlayStation 5 и Xbox Series X не будут запущены этот праздничный сезон, поскольку новая пандемия коронавируса остановила производство в Китае, а также были закрыты границы между странами.
МИТ 09:16
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Спорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат 16:33
Общество
Число опустевших домов растет в Болгарии
Опустевшее жилье на территории Болгарии все чаще появляется из-за ряда факторов, одним из которых является постоянно увеличивающаяся разница между тратами и доходами жителей.
Политическая Экспертиза 12:40
Единоборства
Беспутин лишен титула WBA из-за положительной допинг-пробы
Российский боксер Александр Беспутин лишен титула регулярного чемпиона мира в полусредней весовой категории, сообщается на официальном сайте WBA.
Спорт-Экспресс 08:59
Наука
Чёрная малина может минимизировать аллергические реакции кожи
В результате выяснилось, что чёрная малина способна модулировать активность дендритных клеток организма, которые отвечают за передачу сигналов иммунной системе, тем самым способствуя тому, что возбуждаются воспалительные реакции.
ToDay News Ufa 04:50
Здоровье
Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Известия 19:32
Общество
«Аэрофлот» отказался брать на борт вывозного рейса из Китая животных
Елизавета Иванова рассказала в своем Instagram, что 4 июля они с мужем вернулись в Россию вывозным рейсом «Аэрофлота» из Шанхая.
МР7.ру 10:51