Армия и оружие
РИА НовостиНазван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым. Он назвал недавнее заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову "политической бравадой".
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с чего всё началось
Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа объявил о подготовке к полномасштабным военным действиям против России. Он отметил, что Киев готов «вернуть» Крым, и предупредил о многочисленных потерях среди «воинов и гражданского населения».Вечерняя Москва06:24
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Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс.
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Ведь играть придется не бога, а рестлера, шестикратного чемпиона в супертяжелом весе Халка Хогана.
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Первый матч, который прошел 2 июля в Бремене, завершился ничейным результатом со счетом 0:0. Таким образом, "Вердер" сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Германии на сезон-2020/21.
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УАЗ выпустил топливозаправщик на базе УАЗ «Профи»
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В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
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Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
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Польский геймдизайнер-одиночка работает над стратегией Manor Lords
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