Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа объявил о подготовке к полномасштабным военным действиям против России. Он отметил, что Киев готов «вернуть» Крым, и предупредил о многочисленных потерях среди «воинов и гражданского населения».

с чего всё началось

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым. Он назвал недавнее заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову "политической бравадой".

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

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