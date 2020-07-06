Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНазван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым. Он назвал недавнее заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову "политической бравадой".
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с чего всё началось

Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на удар Украины по Крыму

Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа объявил о подготовке к полномасштабным военным действиям против России. Он отметил, что Киев готов «вернуть» Крым, и предупредил о многочисленных потерях среди «воинов и гражданского населения».
Вечерняя Москва06:24

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Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на удар Украины по Крыму

Московский Комсомолец08:37

Эксперт назвал возможный ответ на удар Украины по Крыму

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Выяснилось, чем ответит Россия в случае удара Украины по Крыму

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Военный эксперт представил сценарий ответного удара РФ по Украине

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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

РИА Новости13:02

Названы вероятные цели России в случае удара Украины по Крыму

Газета.Ru17:26

Военный эксперт объяснил, как Россия ответит на удар Украины по Крыму

Вечерняя Москва06:24
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей

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РИА Новости 11:48
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Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
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Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли увеличилась в 10 раз

Американские ученые выяснили, что смена направления магнитного поля происходит в 10 раз быстрее, чем считалось прежде.
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском 12:54
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Общество

Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ

News.ru 04 июля в 08:22
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Армия и оружие

Украинские военные впервые испытали турецкий БПЛА

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 впервые испытали на учениях в Ровенской области. Об этом сообщили Telegram-канал «Черговий ООС» 6 июля.
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Политика

Сенатор РФ призвал ввести санкции против Великобритании

Россия должна ввести санкции против Великобритании, заявил сенатор РФ Олег Морозов, 6 июня сообщают РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:27
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Общество

Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 17:12
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Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
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Политика

Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%

Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
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Политика

На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс.
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Ведь играть придется не бога, а рестлера, шестикратного чемпиона в супертяжелом весе Халка Хогана.
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«Вердер» сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Германии

Первый матч, который прошел 2 июля в Бремене, завершился ничейным результатом со счетом 0:0. Таким образом, "Вердер" сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Германии на сезон-2020/21.
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
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Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
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Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS

Чешский концерн Skoda презентовал бензиновую и дизельную версии новой Skoda Octavia RS.
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Льорис и Сон едва не подрались после первого тайма матча с «Эвертоном»

Между двумя игроками «Тоттенхэма» произошла ссора в начале перерыва матча 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0). Вратарь Уго Льорис и нападающий Хын-Мин Сон едва не подрались прямо на поле.
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Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России

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Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
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Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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УАЗ выпустил топливозаправщик на базе УАЗ «Профи»

Автоновости дня 03:40
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

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Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице

Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
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Польский геймдизайнер-одиночка работает над стратегией Manor Lords

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