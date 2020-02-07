Наука
Lenta.ruНазван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов. Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV.
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
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В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
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Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении
Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
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В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
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Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи
Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
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Apple оштрафовали на 25 млн евро за замедление работы старых iPhone
Во Франции компанию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро в связи с замедлением работы старых iPhone.
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Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
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В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
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Определились полуфинальные пары Кубка Испании
В результате жребия полуфинальные пары составили следующие команды: «Реал Сосьедад» — «Мирандес» «Атлетик» — «Гранада» Первые матчи пройдут 12 февраля, ответные — 4 марта.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
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Главная звезда «Форсажа» в интервью GamesRadar рассказал, что последний, десятый фильм культовой киносаги может быть разделен на две части.
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Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Авто
Dacia Sandero нового поколения замечена на зимних тестах
Dacia Sandero нового поколения перед анонсом замечена на зимних тестах. Старт продаж запланирован на 2021 год.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
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Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Футбол
Головин входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов «Монако»
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов "Монако" выглядит следующим образом: 1. Виссам Бен Йеддер — 650 тыс. 2.
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Гузеева показала погром, который ее дочь устроила в своей комнате
Лариса Гузеева оправдала свою 19-летнюю дочь Ольгу Бухарову, которая в припадке ярости разгромила свою комнату.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Армия и оружие
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове
Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Общество
Памятник благодарности Красной Армии снесли в Польше
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Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.