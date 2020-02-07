Наука

Lenta.ruLenta.ruНазван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов. Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV.
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

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