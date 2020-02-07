Наука
Lenta.ruНазван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов. Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV.
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Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Шоу-бизнес
52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике
В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Экономика
Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
Авто
Volkswagen Passat заменят электрокаром
Шоу-бизнес
Юлия Началова плакала в коме перед смертью
Оказывается, семья Началовых изначально ждала сына, и появление на свет дочери вечером 31 января 1981 года стало для родителей сюрпризом.
Общество
Кировский анестезист опроверг причастность к убийствам ветеранов
Анестезист Сергей Вольф из Кирова выступил с опровержением опубликованной в СМИ информации о якобы причастности к убийствам ветеранов.
Происшествия
Прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным состоится в Казани
Политика
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Футбол
Диего Симеоне возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров мира
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Футбол
Комитет профессионального футбола РФС одобрил реформу Кубка России
Комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) поддержал реформу структуры проведения Кубка России по футболу на сезон-2020/21.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Экономика
Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
Общество
В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка
На видео, которое сняли ученики 10 класса, на уроке русского языка учитель разбирает на доске фразу с нецензурной лексикой.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Политика
США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании
Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Футбол
Официально: Бывший игрок «Тамбова» Бенито перешел в киевское «Динамо»
Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о переходе 21-летнего полузащитника молодежной сборной Нигерии Бенито.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Инвесторы «Северного потока-2» проигнорировали угрозы санкций США
Инвесторы проекта "Северный поток-2", компании Shell и Wintershall Dea, не стали предпринимать никаких действий в связи с угрозами США ввести новые ограничительные меры, передает ФАН.
Футбол
Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину
Футболист «Валенсии» Денис Черышев заявил, что в Испании уважают президента России Владимира Путина.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Общество
ВОЗ заявила об истощении мировых запасов медицинских масок
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил об истощении мировых запасов средств индивидуальной защиты.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных приложений
В общей сложности насчитали более двух десятков опасных приложений для устройств под управлением операционной системы Android.