Наука
Lenta.ruНазван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов. Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV.
Читать в источнике
Оценить275
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Общество
Российских актеров не пустили на гастроли на Украину
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Авто
Volkswagen Passat заменят электрокаром
Авто
Представлен Hyundai Creta второго поколения
Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
Гаджеты
Премьера: В России начались продажи японского раскладного кнопочного телефона с защитой от ударов
На российском рынке начались продажи кнопочного телефона Panasonic TU456, выполненного в раскладном форм-факторе.
Фигурное катание
Валиева стала победительницей юниорского первенства России
Политика
Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Общество
Мишустин счел непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые новым проектом КоАП штрафы будут непосильными для автомобилистов.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Происшествия
В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса
В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.
Наука
Обнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью
Ученые oобнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Экономика
Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей
Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Культура
Виртуальную галерею черкесского искусства создадут в Адыгее
Грант, полученный Северокавказским филиалом музея искусств народов Востока, позволит в ближайшие три года создать виртуальную галерею черкесского искусства, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения культуры.
Культура
Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе
Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года.
Общество
Иван Ургант извинился перед Рогозиным за шутку про «Роскосмос»
На канале «Вечерний Ургант» на YouTube вышел фрагмент вчерашней передачи, в которой телеведущий Иван Ургант извиняется перед главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным за неудачную шутку о наборе космонавтов.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.