Наука

Lenta.ruLenta.ruНазван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов. Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV.
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

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Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.
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Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ

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