Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов. Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV.

Политика Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти» США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.

Кино «Хищные птицы» вышли в российский прокат С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.

Общество Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины Киеве за 944 тысячи гривен 3 февраля.

Политика Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.

Космос Starliner от Boeing мог разбиться из-за ошибки в программе Просчет в программном обеспечении мог привести к катастрофе космического корабля Starliner фирмы Boeing во время испытательного беспилотного полета в декабре 2019 года.

Общество Анестезист, заподозренный в убийстве ветеранов, записал видеообращение Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, которого в Сети заподозрили в убийствах пациентов после странных сообщений от его имени на форуме "Двач", обратился к общественности.

Экономика Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".

Армия и оружие Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями под Тулой Три человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе М-2 "Крым" в Тульской области вечером в пятницу.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Общество Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.