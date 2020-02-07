Наука
Lenta.ruНазван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов. Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV.
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Политика
Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Кино
«Хищные птицы» вышли в российский прокат
С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины Киеве за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Общество
В Польше снесли памятник благодарности Красной армии
В польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии. Об этом сообщает телекомпания Polsat.
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Общество
Россия отправит в Китай 2 млн медицинских масок
Россия отправит 2 млн медицинских масок в Китай, где распространяется эпидемия коронавируса.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Культура
RTVI обвинил Первый канал в плагиате нового шоу Собчак
Космос
В Астрахани разрабатывают программу для будущих космонавтов
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Космос
Starliner от Boeing мог разбиться из-за ошибки в программе
Просчет в программном обеспечении мог привести к катастрофе космического корабля Starliner фирмы Boeing во время испытательного беспилотного полета в декабре 2019 года.
Общество
Анестезист, заподозренный в убийстве ветеранов, записал видеообращение
Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, которого в Сети заподозрили в убийствах пациентов после странных сообщений от его имени на форуме "Двач", обратился к общественности.
Общество
На борту карантинного круизного лайнера оказались двое детей из РФ
Среди 24 россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин из-за коронавируса, оказались двое детей.
Футбол
Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину
Футболист «Валенсии» Денис Черышев заявил, что в Испании уважают президента России Владимира Путина.
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями под Тулой
Три человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе М-2 "Крым" в Тульской области вечером в пятницу.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Экономика
МВФ: мировой спрос на нефть может достичь пика к 2041 году
«Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно 115 млн баррелей в день, а затем продолжит снижаться»,— следует из сообщения.
Гаджеты
Новые iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны для заказа в Корее
На ещё не анонсированные смартфоны iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 в Корее уже начали принимать заказы, сообщает iXBT.ru.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Володин заявил, что Россия 70 лет кормила республики СССР
Экономика в прошлом столетии пришла в упадок из-за того, что Россия «кормила» республики Советского Союза.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Космос
Ученый: Жизнь на Марсе и спутнике Юпитера существует
Единоборства
Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко
Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.