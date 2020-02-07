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Общество СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов» Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.

Гаджеты Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний На YouTube-канале CNET опубликовали четырехчасовой видеоролик, в котором новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.

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