Наука

Lenta.ruLenta.ruНазван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов. Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV.
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Коронавирус нашли у панголинов

News.ru05:07

Промежуточными переносчиками коронавируса нового типа назвали панголинов

ТАСС Наука 08:31

В заражении коронавирусом людей обвинили панголинов. Их чешую в Китае используют как лекарство

Фонтанка.Ру05:40

Ученые в Китае назвали промежуточный источник коронавируса

Известия06:41

Стал известен промежуточный переносчик коронавируса

Телеканал 360°06:44

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Lenta.ru05:36

Ученые назвали панголинов промежуточными переносчиками коронавируса

РБК11:47
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Экономика

ЦБ хочет привлекать к санации уже санируемые им банки

Из плана подготовки нормативных актов ЦБ в 2020 году следует, что регулятор во втором квартале планирует внести изменения в требования к инвестору, приобретающему акции в рамках санации (где обязательным условием является участия АСВ), давая ему возможность самому быть санируемым при помощи ФКБС.
Коммерсантъ 12:24
Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
РИА Новости вчера в 02:55
Общество

В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии

Rambler News Service 10:46
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Lenta.ru 11:31
Политика

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 13:50
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru вчера в 16:37
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Газета.Ru 10:44
Общество

Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»

Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».
Известия 13:08
Гаджеты

Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний

На YouTube-канале CNET опубликовали четырехчасовой видеоролик, в котором новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.
iXBT.com вчера в 22:35
Политика

Додон заявил, что готов предоставить Приднестровью широкую автономию

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что власти стран готовы предоставить Приднестровью широкую автономию, чтобы таким путем решить существующий конфликт.
РИА Новости 06:21
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи

Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Вести.Ru 08:27
Космос

Ракета «Союз» со спутниками OneWeb успешно стартовала с Байконура

Ночью 7 февраля с космодрома Байконур была успешно запущена ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи британской компании One Web.
Парламентская газета 07:38
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных приложений

В общей сложности насчитали более двух десятков опасных приложений для устройств под управлением операционной системы Android.
Astera 13:37
Экономика

Банк России ждет дальнейшего снижения ипотечных ставок

Глава ЦБ отметила, что такое снижение не является пределом и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, сообщает ТАСС.
ФедералПресс 08:10
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета 04:24
Происшествия

Стрельба по живым мишеням. В Полтаве девушка устроила кровавую бойню в тире

Восемнадцатилетняя жительница Полтавы 7 февраля пришла в местный тир и по неустановленным причинам открыла огонь по людям.
Украина.ру 10:06
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
РИА Новости 08:56
Политика

Импичмент провалился: Сенат оправдал Дональда Трампа

Судя по ролику, Трамп намерен занимать должность вечно. pic.twitter.com/JDS4zUXXJG – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020 Напомним, что Дональд Трамп - третий президент в истории Соединённых Штатов, которому был объявлен импичмент.
Газета Metro 05 февраля в 17:15
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Политика

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы

С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Вести.Ru 02:17
Экономика

В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
РИА Новости 02:18
Здоровье

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК 05 февраля в 23:00
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости вчера в 17:46
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета 05 февраля в 11:22
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК вчера в 17:31
Политика

Лавров назвал недопустимым силовое смещение власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле недопустимы.
ФАН 13:39
Происшествия

Мать истощённой девочки из Кисловодска могут лишить родительских прав

Органы опеки требуют лишить Кондрашкину родительских прав.
Аргументы и Факты - Ставрополь 10:54
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM 01:40
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 05 февраля в 11:08
Армия и оружие

Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru 12:07
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