Наука

Lenta.ruLenta.ruНазван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин. К такому выводу пришли специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун, пишет «Интерфакс».
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

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В заражении коронавирусом людей обвинили панголинов. Их чешую в Китае используют как лекарство

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Ученые назвали вероятных промежуточных носителей коронавируса

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Стало известно, кто может быть «промежуточным хозяином» коронавируса

Вечерняя Москва03:01

Ученые: Промежуточными хозяевами коронавируса 2019-nCoV могут быть панголины

МИР 2405:03

Панголины подозреваются в распространении коронавируса

HotGeo06:02
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Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

ТАСС 05 февраля в 19:09
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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Известия 05:35
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США заподозрили российский спутник в шпионаже

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В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
РБК 04:53
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Политика

Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Infox.ru 03:12
Политика

Трамп: США уничтожили одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене

Соединенные Штаты уничтожили в Йемене одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в ходе контртеррористической операции, проведенной по приказу президента США Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 19:35
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Life.ru вчера в 10:43
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью

Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
WomanHit.ru 05:32
Здоровье

Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить

Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
РЕН ТВ вчера в 02:30
Здоровье

В Хабаровске с 10 февраля введут режим ношения защитных масок

Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.
REGNUM 02:02
Киберспорт

Blizzard признала свои ошибки в Warcraft III: Reforged

Live24 04 февраля в 09:14
Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 03:54
Наука

Самый большой двухдвигательный лайнер пройдет сертификацию за год

Как пишет Flightglobal, завершение сертификации самого большого двухдвигательного самолета в мире намечено на январь 2021 года.
N+1 02:14
Политика

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

В Сочи началась встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает «РИА Новости».
РБК 05:12
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Экономика

Philip Morris вернула в бюджет России 24,3 миллиарда рублей

Табачная компания Philip Morris International (PMI) доплатила в бюджет России 24,3 миллиарда рублей налогов, которые были доначислены за 2015-2017 годы после проверки ФНС.
Вести.Ru 02:47
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 01:26
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в России

Как сообщает ToDay News Ufa по последним отчетам АЕБ, по итогам продаж в январе 2020, самым популярным автомобилем стал Hyundai Creta, его приобрели 5376 людей.
ToDay News Ufa 03:23
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Общество

Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Lenta.ru 05:50
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Политика

В Перми представили врио губернатора Дмитрия Махонина

В Перми 7 февраля представили Дмитрия Махонина, которого в четверг указом президента РФ Владимира Путина назначили на пост врио губернатора Пермского края.
Местное время (г. Пермь) 04:24
Общество

Прокурор Красноярского края подал в отставку

РБК 05:00
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