Наука
Lenta.ruНазван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин. К такому выводу пришли специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун, пишет «Интерфакс».
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Происшествия
Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Армия и оружие
США заподозрили российский спутник в шпионаже
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Политика
Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Политика
Трамп: США уничтожили одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене
Соединенные Штаты уничтожили в Йемене одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в ходе контртеррористической операции, проведенной по приказу президента США Дональда Трампа.
Общество
Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью
Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
Здоровье
Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить
Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
Здоровье
В Хабаровске с 10 февраля введут режим ношения защитных масок
Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.
Киберспорт
Blizzard признала свои ошибки в Warcraft III: Reforged
Происшествия
В Милане обнаружили тело россиянки
Наука
Самый большой двухдвигательный лайнер пройдет сертификацию за год
Как пишет Flightglobal, завершение сертификации самого большого двухдвигательного самолета в мире намечено на январь 2021 года.
Политика
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
В Сочи началась встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным
«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Экономика
Philip Morris вернула в бюджет России 24,3 миллиарда рублей
Табачная компания Philip Morris International (PMI) доплатила в бюджет России 24,3 миллиарда рублей налогов, которые были доначислены за 2015-2017 годы после проверки ФНС.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей.
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России
Как сообщает ToDay News Ufa по последним отчетам АЕБ, по итогам продаж в январе 2020, самым популярным автомобилем стал Hyundai Creta, его приобрели 5376 людей.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов
Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Политика
В Перми представили врио губернатора Дмитрия Махонина
В Перми 7 февраля представили Дмитрия Махонина, которого в четверг указом президента РФ Владимира Путина назначили на пост врио губернатора Пермского края.