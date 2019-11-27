Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксНазван виновник ДТП с российскими туристами в Доминикане

ДТП с российскими туристами произошло во вторник в восточной части Доминиканской Республики недалеко от города Игуэй. Автобус, в котором находились 39 российских туристов, два гида и водитель, направлялся в аэропорт Ла Романа.
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с чего всё началось
Доминиканская транспортная компания Monumental заявила, что в аварии с перевернувшимся автобусом виноват водитель грузовика, об этом сообщило издание Listín Diario
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Life.ruвчера в 22:29

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Перевозчик назвал виновника аварии с перевернувшимся автобусом в Доминикане

Life.ruвчера в 22:29

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

RT на русскомвчера в 23:01

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП

РЕН ТВвчера в 21:53

Доминиканская компания-перевозчик назвала виновного в ДТП с россиянами

РИА Новостивчера в 21:38

Компания-перевозчик назвала виновного в аварии с россиянами в Доминикане

РБКвчера в 23:29

Компания-перевозчик из Доминиканы заявила об исправности автобуса

REGNUMвчера в 20:56

Перевозчик заявил, что попавший в ДТП в Доминикане автобус с россиянами был исправен

ТАССвчера в 20:17
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Россиянам предстоит выйти на работу только 30 и 31 декабря, причем во вторник, в последний день года, руководство должно будет отпустить домой на час раньше.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
РИА Новости 00:49
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM 26 ноября в 09:22
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Происшествия

Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Газета.Ru 03:38
Кино

Актер из «Звездных войн» потерял сценарий нового фильма саги

Аргументы и Факты 03:41
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ вчера в 05:42
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Российская газета 02:30
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Общество

Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Четвертая Власть 02:17
Технологии

Раскрыта доля оканчивающихся сексом свиданий через Tinder

Только половина пользователей Tinder ходят на свидания по итогам переписки с потенциальными партнерами в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом.
Lenta.ru 03:24
Политика

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Путин призвал наращивать миротворческий потенциал ОДКБ

Страны-участники намерены обсудить вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и другие.
NewInform 03:58
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Технологии

Twitter передумал удалять неактивные аккаунты

Днем ранее сообщалось, что Twitter удалит аккаунты, которые были неактивны больше полугода.
Радиочастотный спектр 02:06
Политика

Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
РБК 01:27
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru 26 ноября в 08:15
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Происшествия

Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Коммерсантъ 03:43
Шоу-бизнес

Вера Брежнева запустила собственный бренд косметики

Известная исполнительница Вера Брежнева запустила собственный бренд косметики, получивший название VERA.
Актуальные Новости 03:04
Киберспорт

В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей

Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.
Матч ТВ вчера в 02:32
Общество

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком

Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Российская газета 26 ноября в 06:32
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании выросло до 30 человек

Ранее в южной части Балканского полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,4, за которым последовали многочисленные подземные толчки магнитудой до 5. В Албании из-за землетрясения пострадали жилые дома и отели, в которых находились люди.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Общество

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Коммерсантъ 02:14
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