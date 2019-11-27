с чего всё началось

ДТП с российскими туристами произошло во вторник в восточной части Доминиканской Республики недалеко от города Игуэй. Автобус, в котором находились 39 российских туристов, два гида и водитель, направлялся в аэропорт Ла Романа.

Назван виновник ДТП с российскими туристами в Доминикане

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