Происшествия
РБКСК признал пилота виновным по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100
Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено. Вину за случившееся следствие возложило на командира лайнера Дениса Евдокимова. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс».
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с чего всё началось
Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.Коммерсантъвчера в 18:09
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