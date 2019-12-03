Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.

с чего всё началось

Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено. Вину за случившееся следствие возложило на командира лайнера Дениса Евдокимова. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс».

СК признал пилота виновным по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100

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