Общество
Телеканал 360°Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к российским правоохранительным органам.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Дождьвчера в 07:53
Подробнее о событии
Показать все источники
ВВС напала на след автора месяца лжеминирований в России. Возможно, это житель Киева Сергей
Фонтанка.Рувчера в 09:15
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Коммерсантъвчера в 11:24
«Би-би-си»: ложные сообщения о минированиях отправляет живущий на Украине клиент биржи WEX
Новая газетавчера в 09:03
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Политика
Россия стала председателем БРИКС
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.
Политика
Трамп заявил, что не желает войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Происшествия
Сейсмологи: вблизи Камчатки произошло два землетрясения
Политика
Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз
Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угрозы уголовного преследования со стороны Департамента полиции и погранохраны страны.
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Общество
Оливье и мандарины стали самыми популярными блюдами новогоднего стола
Политика
Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Общество
Покупать в интернете за границей стало сложнее
Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
Экономика
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Политика
Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа
С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
Футбол
Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Авто
Как сделать, чтобы снег не налипал на щетки стеклоочистителя
Армия и оружие
Новый год в Мировом океане встретили более 60 кораблей ВМФ РФ
Свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России выполняют сегодня различные задачи в Мировом океане.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Общество
Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Энергетика
На Украине резко выросла цена на газ для населения
На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Политика
Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год
После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Авто
Как Нива, только лучше: стоит ли покупать Toyota RAV4 II за 500 тысяч рублей
Один из очевидных ответов – собрать полмиллиона и купить RAV4 предыдущего, второго поколения: наши коллеги из Авито авто уверенно говорят, что за эту сумму можно купить живую машину.