с чего всё началось

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к российским правоохранительным органам.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.

Энергетика «Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.

Происшествия В Красноярске сотрудников санатория подозревают в оскорблении детей В Красноярском крае минздрав и Следственный комитет проводят проверки после информации в СМИ о том, что сотрудники противотуберкулезного санатория "Пионерская речка" оскорбляют детей и издеваются над ними.

Здоровье Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани «Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

Авто В России запрещается ездить на автомобилях без номеров Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.