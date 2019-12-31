Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к российским правоохранительным органам.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает
 «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.
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