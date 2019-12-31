Общество
Телеканал 360°Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к российским правоохранительным органам.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Дождь07:53
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Политика
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Авто
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ВЦИОМ назвал самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
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Василий Березуцкий — о тренерском опыте в «Витессе»: «Задача в моей голове может быть одна — победа. Но есть «Аякс»
Экс-помощник Леонида Слуцкого в «Витессе» Василий Березуцкий рассказал о полученном опыте и поделился мнением о причинах отставки тренерского штаба арнемского клуба.
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Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей
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Авто
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В ЛНР подвели годовые итоги обстрелов со стороны ВСУ
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Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
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На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
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Эксперты выяснили, как меняется прочность свинца под давлением
Исследование показало, что давление меняет структуру свинца, вызывая перестройку его кристаллической атомной решетки.
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Экс-менеджер «Ростеха» Абрамов перейдет в концерн «Тракторные заводы»
Сергей Абрамов, курирующий в «Ростехе» «Калашников», «Высокоточные комплексы» и несколько других холдингов, перешел в КТЗ «Тракторные заводы».