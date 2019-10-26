Происшествия
REGNUMНазван возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье
Возможной причиной нападения военнослужащего на сослуживцев в военной части в Забайкалье могли стать неуставные отношения, сообщает 26 октября «Коммерсант» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
По предварительным данным самих военных, рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за неуставных отношений.Коммерсантъ04:13
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Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
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«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
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Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Происшествия
Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае
Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Происшествия
Солдат расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье
Футбол
Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Автоспорт
На Гран-при Мексики состоятся третья свободная практика и квалификация
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Общество
17 лет теракту на Дубровке: в Москве почтили память жертв «Норд-Оста»
В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке. 17 лет назад террористы взяли в заложники актёров и зрителей мюзикла "Норд-Ост".
Армия и оружие
В Минобороны назвали бандитизмом захват США нефтяных полей в Сирии
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вашингтон, удерживая под своим контролем нефтяные месторождения на востоке САР вместо борьбы с терроризмом, занимается «международным государственным бандитизмом».
Политика
«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
Финансы
Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года
Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Шоу-бизнес
Вера Брежнева посетила модный показ в кожаных штанах и бюстгальтере
Вера Брежнева посетила проходивший в Риме модный показ дизайнера Giambattista Valli.
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Музыка
Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан
Происшествия
Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео
Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета.
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Политика
Бутина: россиянам в США «следует беспокоиться»
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину после освобождения из тюрьмы в США, заявила, что соотечественникам следует быть осторожными в этой стране.
Технологии
Утечка Microsoft показывает, что Windows 10X появится на ноутбуках
Пока что Microsoft только официально подтвердила, что Windows 10X будет доступна на складных и двухэкранных устройствах с изменениями как в меню «Пуск», так и на панели задач, но очевидно, что у компании есть планы внести эти изменения и в традиционные ноутбуки.
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.