Происшествия

REGNUMREGNUMНазван возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

Возможной причиной нападения военнослужащего на сослуживцев в военной части в Забайкалье могли стать неуставные отношения, сообщает 26 октября «Коммерсант» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Разрядил автомат в сослуживцев

По предварительным данным самих военных, рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за неуставных отношений.
Коммерсантъ04:13

Подробнее о событии

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru07:46

Причиной стрельбы в военной части в Забайкалье могли стать неуставные отношения

Эхо Москвы08:29

СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

РБК07:27

СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

Ведомости08:27

Рядового могли преследовать за национальность. СМИ выяснили новые подробности об убийце восьми сослуживцев в Забайкалье

Фонтанка.Ру06:16

Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости05:45

Разрядил автомат в сослуживцев

Коммерсантъ04:13
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Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

RT на русском 04:36
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
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Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Происшествия

Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае

Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 08:20
Политика

Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Происшествия

Солдат расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:27
Футбол

Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Газета.Ru 08:52
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
Lenta.ru 08:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
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Автоспорт

На Гран-при Мексики состоятся третья свободная практика и квалификация

Нева Спорт вчера в 22:03
Авто

В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 06:53
Общество

17 лет теракту на Дубровке: в Москве почтили память жертв «Норд-Оста»

В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке. 17 лет назад террористы взяли в заложники актёров и зрителей мюзикла "Норд-Ост".
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Армия и оружие

В Минобороны назвали бандитизмом захват США нефтяных полей в Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вашингтон, удерживая под своим контролем нефтяные месторождения на востоке САР вместо борьбы с терроризмом, занимается «международным государственным бандитизмом».
Журналистская правда 03:43
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«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Финансы

Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года

Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
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Вера Брежнева посетила модный показ в кожаных штанах и бюстгальтере

Вера Брежнева посетила проходивший в Риме модный показ дизайнера Giambattista Valli.
Актуальные Новости 06:00
Шоу-бизнес

Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах

Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Армия и оружие

В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии

Lenta.ru 24 октября в 17:15
Музыка

Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан

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В Алтайском крае объявлен траур по погибшим в ДТП

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Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео

Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета.
Lenta.ru 08:20
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
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Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

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Бутина: россиянам в США «следует беспокоиться»

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину после освобождения из тюрьмы в США, заявила, что соотечественникам следует быть осторожными в этой стране.
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Утечка Microsoft показывает, что Windows 10X появится на ноутбуках

Пока что Microsoft только официально подтвердила, что Windows 10X будет доступна на складных и двухэкранных устройствах с изменениями как в меню «Пуск», так и на панели задач, но очевидно, что у компании есть планы внести эти изменения и в традиционные ноутбуки.
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Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
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Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
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