По предварительным данным самих военных, рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за неуставных отношений.

с чего всё началось

Возможной причиной нападения военнослужащего на сослуживцев в военной части в Забайкалье могли стать неуставные отношения, сообщает 26 октября «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Назван возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

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