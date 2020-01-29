Здоровье

Lenta.ruLenta.ruНазван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник». Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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с чего всё началось

В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России

Новый коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Это следует из презентации (есть у «ФВ») профессора Владимира Чуланова — замдиректора ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава.
Фармацевтический вестник16:08

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В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России

Фармацевтический вестник16:08

Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России

РБК16:00

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Lenta.ru16:58

Специалисты Минздрава ждут появления коронавируса в России в середине февраля

Коммерсантъ18:22

Врачи спрогнозировали сроки появления коронавируса в России и оценили риск эпидемии

URA.Ru19:25

Эксперт Минздрава назвал возможный срок появления коронавируса в РФ

REGNUM20:16

Назван срок появления коронавируса в РФ

News.ru21:37
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Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Футбол

Кокорин заявил об отказе «Зенита» брать его на сборы основной команды

РБК 06:53
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Происшествия

Стая собак напала на пятилетнего мальчика на Курилах

Газета.Ru 09:39
Шоу-бизнес

Семья Отиевой может подать на Малахова в суд за скрытую съемку

На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за скрытую съемку в квартире заслуженной артистки России Ирины Отиевой и использование отснятых материалов в шоу.
Газета.Ru 08:03
Шоу-бизнес

Виктория Боня нашлась в Перу у шамана

Виктория Боня нашлась в Перу у шамана Появилось фото живой и здоровой звезды "Дома-2" из Перу.
Экспресс газета 05:34
Хоккей

Минское «Динамо» проиграло СКА и лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛ

РИА Новости 13:49
Общество

Число заболевших коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек

Всего в стране по состоянию на полночь среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, передает «Интерфакс».
Известия 20:05
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Ведомости 14:09
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр 07:52
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Происшествия

В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
РБК 03:40
Спорт

Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом

Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Ruposters.ru 12:17
Шоу-бизнес

В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение

Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Bimru.ru 02:57
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

41-летнего жителя Пермского края подозревают в попытке убийства продавщицы в магазине, которую он облил бензином и поджег.
Газета.Ru 07:51
Политика

Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru 17:12
Здоровье

Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

ТВ Центр 03:20
Экономика

Каждый пятый заемщик в России тратит на кредиты более 80% дохода

Каждый пятый заемщик в России тратит более 80% своих доходов на закрытие долгов по кредитам.
URA.Ru 17:09
Экономика

«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале

В «Транснефти» заявили, что с 1 января монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет неограниченным транзитом через эту страну.
Известия 09:19
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ приобретет новую шестиступенчатую МКПП

Обновленная модель УАЗ «Патриот», получившая известность под народным прозвищем «Русский Прадо», приобретет от своих создателей шестиступенчатую механическую трансмиссию.
Pnzdrive 01:49
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa 01:43
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Политика

Кремль опубликовал архивные видео с Владимиром Путиным

РИА Новости 13:15
Футбол

Эриксен официально стал членом команды Интера

28 января полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен официально стал игроком миланского "Интера". Об этом сообщается на сайте ФК.
МонаВиста 12:55
Гаджеты

Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10

Компания Huawei начала раздавать новую версию своей фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на свежей платформе Android, владельцам еще четырех смартфонов.
Российская газета 09:53
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру 01:39
Армия и оружие

«Белые каски» и террористы готовят провокацию с химоружием в Сирии

Военное дело вчера в 13:56
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