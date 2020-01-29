Новый коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Это следует из презентации (есть у «ФВ») профессора Владимира Чуланова — замдиректора ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава.

с чего всё началось

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