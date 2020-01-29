Здоровье
Lenta.ruНазван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник». Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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с чего всё началось
Новый коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Это следует из презентации (есть у «ФВ») профессора Владимира Чуланова — замдиректора ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава.Фармацевтический вестник16:08
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В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России
Фармацевтический вестник16:08
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СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
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Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
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Семья Отиевой может подать на Малахова в суд за скрытую съемку
На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за скрытую съемку в квартире заслуженной артистки России Ирины Отиевой и использование отснятых материалов в шоу.
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Виктория Боня нашлась в Перу у шамана
Виктория Боня нашлась в Перу у шамана Появилось фото живой и здоровой звезды "Дома-2" из Перу.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек
Всего в стране по состоянию на полночь среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, передает «Интерфакс».
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В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Спорт
Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом
Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
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Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Происшествия
Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте
41-летнего жителя Пермского края подозревают в попытке убийства продавщицы в магазине, которую он облил бензином и поджег.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Здоровье
Онкологи назвали предшествующую раку болезнь
Экономика
Каждый пятый заемщик в России тратит на кредиты более 80% дохода
Каждый пятый заемщик в России тратит более 80% своих доходов на закрытие долгов по кредитам.
Экономика
«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале
В «Транснефти» заявили, что с 1 января монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет неограниченным транзитом через эту страну.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ приобретет новую шестиступенчатую МКПП
Обновленная модель УАЗ «Патриот», получившая известность под народным прозвищем «Русский Прадо», приобретет от своих создателей шестиступенчатую механическую трансмиссию.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Кремль опубликовал архивные видео с Владимиром Путиным
Футбол
Эриксен официально стал членом команды Интера
28 января полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен официально стал игроком миланского "Интера". Об этом сообщается на сайте ФК.
Гаджеты
Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10
Компания Huawei начала раздавать новую версию своей фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на свежей платформе Android, владельцам еще четырех смартфонов.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
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