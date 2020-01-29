Здоровье
Lenta.ruНазван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник». Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Читать в источнике
Оценить1247
с чего всё началось
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России
Фармацевтический вестниквчера в 16:08
Специалисты Минздрава ждут появления коронавируса в России в середине февраля
Коммерсантъвчера в 18:22
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Футбол
СМИ узнали трансферные цели «Челси» на лето. В списке нет Чалова
Стали известны главные цели «Челси» на летнее трансферное окно.
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Политика
Эрдоган оценил «сделку века» Трампа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "сделка века" его американского коллеги Дональда Трампа является легализацией аннексии Израилем палестинских земель.
Единоборства
Чемпион UFC заявил, что никогда не будет драться с Хабибом
Американский боец ММА Камару Усман, являющийся чемпионом UFC в полусреднем весе, заявил, что не планирует драться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
Кино
В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»
В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала правду о проведенных операциях певицы Аллы Пугачевой.
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
Происшествия
Россиянка убила трехлетнего сына и покончила с собой
В Красноярске 32-летняя женщина убила трехлетнего сына, после чего совершила самоубийство.
Авто
Названы сроки начала продаж Skoda Karoq в России
Кроссовер Skoda Karoq производства нижегородского завода ГАЗ поступит в продажу 14 февраля 2020 года.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Политика
Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Здоровье
Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса раньше ВОЗ
В Канаде искусственный интеллект (ИИ) предсказал вспышку коронавируса ещё 31 декабря.