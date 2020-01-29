Здоровье

Lenta.ruLenta.ruНазван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник». Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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с чего всё началось

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБКвчера в 16:00

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Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России

РИА Новостивчера в 23:37

Эксперт назвал возможную дату появления коронавируса в России

RT на русскомвчера в 22:28

В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России

Фармацевтический вестниквчера в 16:08

Специалисты Минздрава ждут появления коронавируса в России в середине февраля

Коммерсантъвчера в 18:22

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 16:58

Врачи спрогнозировали сроки появления коронавируса в России и оценили риск эпидемии

URA.Ruвчера в 19:25

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

РБКвчера в 16:00
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Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета вчера в 09:49
Экономика

Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
РБК 04:00
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Футбол

СМИ узнали трансферные цели «Челси» на лето. В списке нет Чалова

Стали известны главные цели «Челси» на летнее трансферное окно.
Матч ТВ 04:26
Политика

В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
RT на русском вчера в 10:57
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Политика

Эрдоган оценил «сделку века» Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "сделка века" его американского коллеги Дональда Трампа является легализацией аннексии Израилем палестинских земель.
Народные новости 05:24
Единоборства

Чемпион UFC заявил, что никогда не будет драться с Хабибом

Американский боец ММА Камару Усман, являющийся чемпионом UFC в полусреднем весе, заявил, что не планирует драться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
Sport.ru 03:59
Кино

В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»

В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
РИА Новости 03:56
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
Шоу-бизнес

Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала правду о проведенных операциях певицы Аллы Пугачевой.
Слово и Дело 02:00
Происшествия

Младенец в Петербурге отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
REGNUM 02:22
Происшествия

Захарченко намерен вернуть конфискованные 9 млрд рублей через суд

Pravda.Ru 01:24
Происшествия

Россиянка убила трехлетнего сына и покончила с собой

В Красноярске 32-летняя женщина убила трехлетнего сына, после чего совершила самоубийство.
Lenta.ru 00:37
Футбол

«Зенит» без Кокорина отправился на вторые тренировочные сборы

Газета.Ru 03:28
Авто

Названы сроки начала продаж Skoda Karoq в России

Кроссовер Skoda Karoq производства нижегородского завода ГАЗ поступит в продажу 14 февраля 2020 года.
Вечерний курьер вчера в 04:48
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Происшествия

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Российская газета вчера в 06:22
Политика

Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина

У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
БИЗНЕС Online 01:30
Общество

Немецкие историки нашли охранника Демьянюка на фото из Собибора

РЕН ТВ 02:32
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Общество

«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском 03:05
Происшествия

В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство

Байкал-Daily 01:46
Здоровье

Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса раньше ВОЗ

В Канаде искусственный интеллект (ИИ) предсказал вспышку коронавируса ещё 31 декабря.
Актуальные Новости 26 января в 03:18
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